Shfaqet në skenë me karrocën e bebes bosh/ Aktorja drithëron publikun me monologun e saj: Nuk u bëra kurrë nënë, pres dhe dëshiroj aq shumë

‘Të jesh grua por të mos jesh nënë, me zgjedhje ose jo . Dhe ndjeheni gabim për këtë. Një tabu që ende reziston në një shoqëri ku gratë pa fëmijë janë gjithnjë e më të shumta’, kjo është tema që Clare Francini zgjodhi për monologun e tij në festivalin e Sanremos.









Francini i dhuroi publikut një monolog intensiv dhe delikat, kushtuar të gjitha atyre grave që nuk kanë pasur fëmijë, për zgjedhjen e tyre personale ose jo.

Ja pjesa e plotë nga monologu:

Vjen një moment në jetë kur është e qartë se je rritur: kur ke një fëmijë. Tani, unë nuk kam një djalë, por mendoj se është diçka pas së cilës është e qartë se nuk do të mund të jesh aq i ri sa ishe në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç, me shkollë të mesme, disko dhe motoçikletë . Dhe ka një moment kur të gjithë rreth jush fillojnë të pjellin. Është një ortek. Kur një shoqe të thotë se është shtatzënë dhe nuk ke qenë kurrë, “nuk di se çfarë të bësh, duket sikur diçka shpërthen brenda teje, një vrimë . Dhe ndërsa të gjitha këto po ndodhin, duhet të festoni, sepse shtatzënat janë të dhunshme dhe thjesht duan të festohen. Dhe nuk ka vend për frikën tuaj, për vetminë tuaj. Ju duhet të festoni. Si pema e Krishtlindjes që e mbaj të ndezur gjatë gjithë vitit në dhomën e ndenjjes, krejtësisht e pakuptimtë.’

Më pas vjen vetëdija se koha kalon dhe se “nëse nuk do të nxitoja, ndoshta një djalë nuk do të kisha kurrë . Dhe edhe sikur të nxitoja, atëherë, nuk u tha. Sepse edhe kur e vendos mendjen, ndoshta trupi të jep gishtin e mesit dhe pastaj të mbetet dyshimi se ke gabuar, se ke pritur shumë, se je i dështuar”. Kështu njeriu arrin të imagjinojë një djalë dhe t’i kthehet atij, “nëse ai vjen shumë ndryshe nga unë? E di dhe pothuajse shpresoj që nëse je djalë do të jesh homoseksual dhe do të të dua shumë. Por ndoshta do të doja të mos ishe, sepse do të jetë më e vështirë dhe do të doja të ishte e lehtë për ty. Hajde shkëlqyeshëm, me batutën gati. E urren të keqen, të padrejtin, sepse me atë urrejtje bëhet çdo gjë. Nuk është e vërtetë që bëhet me dashuri”.

Dhe përsëri: “Mos u bëj një nga ato krijesat shumë të mira , sepse atëherë do të më duhej të kaloja jetën duke të mbrojtur”. “Diku mendoj se jam një grua e keqe, sepse nuk di të gatuaj, sepse nuk jam martuar kurrë dhe sepse nuk kam pasur fëmijë . E di që racionalisht nuk është kështu, por brenda meje është ky zë, ekziston dhe në fund mendoj se ajo ka të drejtë, se unë e kam gabim”, vijon aktorja.

“Dhe unë të pres dhe të dëshiroj aq shumë sa të detyrohesh në një iluzion . Por si të flas? Por cila nënë jam unë? Jo, nuk jam ende nënë.”

Dhe në të gjithë këtë nevojë për të mbërritur, në mes të gjithë këtij zemërimi, kësaj dashurie, ndoshta nuk di ku të të vendos. Apo ndoshta je ti që nuk dëshiron të vish tek unë , sepse mendon se të kam harruar, se kam harruar jetën. Por unë thjesht doja të isha mirë, e përgatitur, se ti ishe krenare për mua, edhe nëse nuk je ende atje. Ndoshta – përfundon ajo – sepse keni qenë gjithmonë atje”.