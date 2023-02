Skandali Pamela Anderson – Tommy Lee! Jeta “e artë” e burrit që shpërndau kasetën e tyre seksuale

Tonelata me bojë dhe lot janë derdhur mbi ‘shiritin’ e famshëm të seksit të Pamela Anderson dhe Tommy Lee. “Luajtja e tij më la të traumatizuar, më bën të ndihem e sëmurë”, thotë sot seks simboli i viteve ’90, duke injoruar ende identitetin e burrit që i vodhi kasetën nga shtëpia dhe e bëri publike! Në dokumentarin e saj të ri ‘Pamela: A Love Story’ i publikuar në Netflix më 1 shkurt, aktorja flet për kapitullin më të errët të jetës së saj dhe zëri i saj ende plasaritet teksa kujton kujtimet e pakëndshme që ka nga ajo kohë, duke parë momentet e saj private duke bërë xhiron në internet.









Edhe pse kanë kaluar 28 vite nga publikimi, ajo refuzon me kokëfortësi të merret me temën në fjalë, të shohë ndonjë dokumentar apo serial të lidhur dhe të mësojë diçka rreth tij. Në fakt, kur njëri nga dy djemtë e saj e informoi se një punëtor që po ndërtonte shtëpinë e saj dhe të Tommy Lee ishte ndoshta përgjegjës për vjedhjen, Pamela e ndërpreu bisedën dhe i kërkoi të mos i tregonte më shumë detaje.

Megjithatë, një raport i ri i DailyMail e rikthen çështjen në qendër të vëmendjes. Elektricisti Rud Gauthier mund të ketë vjedhur kasetën nga kasaforta e çiftit, por dikush tjetër ishte përgjegjës për shpërndarjen e saj dhe në fund, “fatlumi” që arriti të fitonte miliona dollarë prej saj.

Pam and Tommy’s sex tape mastermind is finally revealed almost three decades later https://t.co/0vF15cMkoJ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 12, 2023

Gjithçka ka nisur që nga udhëtimi i muajit të mjaltit që çifti ka vazhduar, kur kanë regjistruar momentet e tyre personale në videokasetë. Tommy Lee më pas e mbajti brenda kasafortës. Aty u gjet nga elektricisti Rad Gauthier, i cili në një lëvizje “hakmarrjeje” vodhi të gjithë kasafortën e çiftit, pasi ylli i rokut i kishte borxh para.

Duke mos ditur si ta trajtonte, ai ia dha mikut të tij të mirë dhe ish-yllit të pornos, Milton Owen Ingley, i njohur si Michael Morrison. Vajza e Owen, Ellen, thyen heshtjen e saj 28 vjet më vonë dhe flet për DailyMail për mënyrën sesi babai i saj arriti të përdorte kasetën për të ndërtuar një pasuri të patreguar.

Siç tha ai, Rand Gauthier synonte ta mbante kasetën për një kohë dhe të kërkonte një shpërblim derisa Lee të shlyente borxhin e tij. Mirëpo, miku i tij, i cili më pas punonte si producent i filmave porno, pa tek ajo të ardhmen e tij.

“Më kujtohet babai që tha ‘ky është flori i pastër, ne do të bëjmë miliona’, thotë Helen sot, 17 vjet pas vdekjes së babait të saj.

Kaseta e seksit filloi dalëngadalë të shitet në mbarë botën, me Inglin që u detyrua të “fshihej” në Amsterdam për të mbajtur emrin e tij jashtë rastit. Mirëpo, asnjëherë nuk ia ka fshehur pasurinë dhe në fakt është kujdesur që edhe më shumë t’i “gëzojë”.

Vajza e tij tregon se babai i saj jetonte çdo ditë në një hotel tjetër, duke shpenzuar 500 dollarë në natë në shampanjë, ndërsa sigurohej që të kishte gjithmonë shoqëruese femra pranë tij.

“Ai ishte larg autoriteteve policore, larg rreptësisë së SHBA-së. Jetonte mes prostitutave dhe me shumë kokainë”, tregon karakteristike Helen.

Madje ajo kujton, në mënyrë karakteristike, momentin kur babai i saj i zbuloi të vërtetën për shiritin seksual. “Më thirri në vitin 1995 dhe më tha të shkoja në Los Anxhelos sepse kishte nevojë për ndihmën time për një projekt. Kur mbërrita, më mori nga aeroporti dhe më tregoi për kasetën. Ai më kërkoi të prisja kopjen origjinale të kasetës në mënyrë që të distancohej nga vjedhja. Do të dukej sikur dikush tjetër e kishte vjedhur atë”, shpjegon ai.

“Më pas ai mori hua mijëra dollarë nga mafioz Anthony Perino, i njohur si ‘Big Tony’ për të financuar shpërndarjen e kasetës. Rand Gauthier tani ishte jashtë fotos. Ai nuk donte të bënte asgjë me të, as nuk donte të merrte para prej saj. Babai im u zhvendos menjëherë në Amsterdam kur mori paratë dhe filloi t’i shpërndante në të gjithë botën. Në disa raste, ai e shiti atë për 200 dollarë. Kjo nuk mund të bëhej në SHBA, do të duhej të nënshkruhej nga Pamela Anderson dhe Tommy Lee”, vijon Ellen duke përshkruar veprimin e babait të saj.

Më pas ajo tha se nga viti 1997 deri në vitin 2004, Ingley i dërgonte rregullisht fotografitë e tij në dyqane “luksoze”, i rrethuar nga gra, duke pirë shampanjë ose duke pirë puro.

Megjithatë, “jeta e artë” e ish- porno yllit përfundon aty ku fillon “epoka e artë e internetit”. Shumë shpejt, u shfaqën qindra faqe interneti, shumë prej tyre kishin video rozë. Pra, kur Seth Warsavsky, një pornograf amerikan dhe themelues i Internet Entertainment Group, gjeti një mënyrë për të kopjuar kasetën, kushdo që kishte një kompjuter dhe një lidhje interneti mund të hynte në të.

Në vetëm pak ditë, shiriti seksi i Pamela Anderson me Tommy Lee ishte bërë videoja më e famshme në botë. I frustruar nga ndryshimi i ngjarjeve dhe pothuajse pa para, Milton Owen Ingley u detyrua të kthehej në Arizona, ku vdiq në vitin 2006 nga ndërlikimet e diabetit.