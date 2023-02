Tërmeti në Siri – Turqi/ Mbi 33,000 të vdekur – Shpresat për të mbijetuar po shuhen!

Sipas të dhënave më të fundit, numri i të vdekurve nga tërmeti në Turqi dhe Siri sot është rritur në 33.179.









Që nga tërmeti 7.8 gradë, numri i të vdekurve në Turqi arriti në 29605 ndërsa në Siri 3574.

Një baba dhe vajza e tij, një foshnjë dhe një vajzë dhjetëvjeçare janë ndër të mbijetuarit e nxjerrë sot nga rrënojat e shtëpive të shembura në provincën Hatay të Turqisë jugore.

Tërmeti i së hënës shkatërroi zona të mëdha qytetesh në pjesë të Turqisë dhe Sirisë, duke vrarë mijëra njerëz.

Ndërsa operacionet e shpëtimit hyjnë në ditën e tyre të gjashtë, koha po mbaron që shpëtimtarët të arrijnë viktimat e bllokuara në rrënoja, por ekuipazhet janë ende duke gjetur të mbijetuar.

There is always hope! Footage shows a little girl being carried to an ambulance following her rescue from the quake rubble after 150 hours in debris in Hatay, southern Türkiye LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/fxxmHAb8bb — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Një video e publikuar nga bashkia e Stambollit tregon shpëtimtarët në Hatay duke tërhequr të gjallë një vajzë 10-vjeçare përmes një vrime në dyshemenë e një ndërtese të dëmtuar përpara se ta largojnë me barelë. Vajza, e quajtur Kunti, u varros për 147 orë, sipas bashkisë së Stambollit.

Young girl rescued from rubble after 146 hours in quake debris Teams save more quake survivors in miraculous rescues as efforts enter day 7 in Türkiye https://t.co/qSbtHYe9uA pic.twitter.com/obYxYlA9UC — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Gjithashtu në Hataj, ekipet e shpëtimit nxorrën një fëmijë të vogël nga rrënojat e një ndërtese të shembur. Videoja e publikuar nga ministria turke e shëndetësisë tregon fëmijën të shtrirë në një barelë me mavijosje të dukshme dhe të mbuluar me pluhur, ndërsa shpëtimtarët e çojnë atë në vend të sigurt.

Në Hatay qendrore, një burrë dhe vajza e tij pesëvjeçare, Emira, u nxorrën të gjallë gjithashtu nga një ndërtesë e dëmtuar.

Videoja e publikuar sot nga provinca e Kocaelit tregon shpëtimtarët duke biseduar me Emirën dhe babain e saj ndërsa ata janë ende të bllokuar. “Hej bukuroshe, ne jemi këtu për të të nxjerrë jashtë”, dëgjohet duke i thënë një nga shpëtuesit.

El Salvador teams with Turkish responders pulled out a 5-year-old child and 30-year-old woman from the quake rubble in Kahramanmaras, southern Türkiye, as El Salvador President Nayib Bukele shares the news on Twitter in Turkish LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/Oxh374fwB2 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023

Rreth 180 kilometra në veri të Hatay, në qytetin e Kahramanmaras, 27-vjeçari Mohamed Habib u recitoi Kuranin shpëtimtarëve gjatë përpjekjes dhjetë orëshe për shpëtim.

Videoja e postuar në rrjetet sociale tregon Khabib me grushtin e tij të ngritur në ajër duke bërtitur “Zoti është më i Larti” dhe shpëtimtarët brohorasin ndërsa ai u nxor nga rrënojat me ndihmën e ekskavatorëve.