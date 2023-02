Tërmeti në Turqi, shpëtohet një djalë 3-vjeçar pas 158 orësh në rrënoja!

Ekipet e shpëtimit në Turqi nxorrën të gjallë një djalë 3-vjeçar nga rrënojat e një ndërtese të dëmtuar në provincën jugore të Kahramanmaras, ku ai qëndroi për 158 orë pas tërmetit të së hënës, njoftoi agjencia turke e lajmeve Anadolu.

(VIDEO) 3-year-old boy rescued from under the rubble 158 hours after deadly earthquakes hit southern Türkiye

LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/E9vo6xWPLk

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023