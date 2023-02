VIDEO/ Shpëtohet një tjetër foshnjë 2 muajshe pas 128 orësh nga rrënojat e tërmetit. Mediat turke: Sytë e saj mrekullibërëse ndezën dhe njëherë shpresën

Në ditën e 6-të të tërmetit, lajmet e mrekullive vijojnë të vijnë nga zonat e fatkeqësive. Një foshnjë 2 muajshe u shpëtua pas 128 orësh kërkimi në rrënojat e ndërtesës së shkatërruar nga tërmeti në lagjen Antakya të Hatay, shkruan media turke ‘CNN TURK’.

Shkrimi i plotë:

Trupi i tij i vogël mbeti në rrënoja për 128 orë, nën grumbuj betoni. Me shikimin e pafajshëm në sytë e tij të mëdhenj, ai u bë një nga simbolet e shpresës.

Përpjekjet e kërkim-shpëtimit në zonat e fatkeqësisë vazhdojnë në ditën e 6-të të tërmetit. Një zë i dëgjuar në momentin kur shpresat janë zhdukur i kthen shpresat në jetë. Një tjetër nga ato lajme shprese erdhi nga Hatay. Një foshnjë 2 muajshe u shpëtua nga rrënojat e ndërtesës së shkatërruar nga tërmeti në Antakia, 128 orë pas tërmetit.

I pavetëdijshëm për gjithçka, trupi i tij i vogël u nxor nga grumbujt e rrënojave i padëmtuar. Foshnja u mor me barelë dhe u dërgua në ambulancë. Më pas ai u dërgua në spital për mjekim. Pavarësisht gjithçkaje, ata sytë e foshnjës mrekullibërëse ndezën edhe një herë shpresën.

Miracle!!!

Tell us how you waited patiently for 128 hours and let us learn how to hold on tightly to life🤍

pic.twitter.com/AtXJxCAu8e

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 11, 2023