’11 shkurti hapi kapitullin e ri të protestave’/ Rudina Hajdari: Rama të japë shpjegime, opozita do mbështesë qytetarët për të shprehur mllefin mbi skandalet në vend

Ish-deputetja e PD, Rudina Hajdari ka komentuar tubimin e 11 shkurtit dhe protestën e paralajmëruar ditën e sotme para Parlamentit.









Rudina për ‘Panorama e Mëngjesit’ tha se sot më shumë se kurrë qytetarët duhet të protestojnë dhe të shprehin mllefin ndaj qeverisë, ku theksoi se kryeministri Edi Rama duhet të japë shpjegime lidhur me skandalin ‘McGonigal’.

Sakaq shtoi se opozita shpreh solidaritetin për viktimat e tërmetit tragjik në Turqi e Siri, por protestat do vazhdojnë në momentin që Parlamenti nuk ka ndërprerë punimet.

Ndër të tjera tha se protesta e 11 shkurtit ishte hapja e një kapitulli të ri dhe se do pasohet me tubime të tjera.

“Sot duhet protestuar para Parlamentit. Edhe si forcë opozitare dhe ne ruajmë solidaritetin me popullin e Turqisë dhe Sirisë, por ajo që po ndodh sot nuk ka lidhje me tragjedinë. Ne kemi jetën e popullit shqiptar, nëse nuk do kishte Parlament as ne nuk do protestonim. Por ne do ecim njësh me objektivat tona. Kemi një kryeministër që shpërfill deputetët e opozitës dhe popullin për të dhënë shpjegime lidhur me skandalin ‘McGonigal. Dhe kartën e fundit që e shiste se kishte marrëdhënie me ndërkombëtarët, propaganda e tij ra. Ai ka detyrë t’i japë shpjegime të gjithë shqiptarëve. Nuk e dimë nëse do hymë ose jo brenda Parlamentit, por do mbështesim çdo qytetar që do vijë por kurrë nuk do mbështes dhunën. Protestat do vazhdojnë, 11 shkurti ishte hapja e një kapitulli të ri. Nëse deri dje Rama nuk mbante përgjegjësi lidhur me aferat korruptive, sot më shumë se kurrë opozita duhet të japë kontributin e saj. Kjo do përqafohet nga qytetarët shqiptarë. Ajo që mund të bëjmë në si opozitë është t’i japim mbështetje qytetarëve për të shprehur vullnetin dhe mllefin e tyre, por dhe ne kemi detyrë për të shprehur zgjidhjen e problemave. Berisha ka shpalosur deri diku platformën, dhe deputetët janë aktivë, ndaj protesta është një aksion tjetër paralel për të revoltuar mbi të gjitha skandalet”, tha ajo.