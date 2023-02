Berisha-Nikollës: Të pëlqejnë ato që thotë Rama, por unë jam soj tjetër!

Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha nuk i ka kursyer akuzat ndaj qeverisë Rama. Gjithashtu ai kritikoi edhe kryetaren e Kuvendit Lindita Nikolla.









“Me asgjë me asnjë akt nuk mund të s’fumoni skandalin e tmerrshëm me të cilin jeni përfshirë. Këtu në parlament endet hija e McGonigal i cili bashkëpunoi jo vetëm me Edi Ramën por edhe me disa këta ministra dhe ministre që mori përsipër si vrasës me pagesë të sulmojë opozitën. Të shkatërrojë opozitën. Kryetari juaj dhe një pjesë e juaj do të jeni në gjykim. Zonjë do të them një gjë, duket se të pëlqejnë ato që thotë Rama. Unë jam soj, tjetër edukatë tjetër dhe nuk kam si ta kuptoj reagimin tënd vetëm”, tha ai.