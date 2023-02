Berlusconi fajëson Zelenskyy për luftën në Ukrainë: Unë e gjykoj, shumë, shumë negativisht sjelljen e këtij zotërie

Kush është përgjegjës për luftën në Ukrainë? Jo Vladimir Putin, por Volodymyr Zelenskyy, sipas ish-kryeministrit italian Silvio Berlusconi.









“Gjithçka që duhej të bënte [Zelenskyy] ishte të ndalonte sulmin ndaj dy republikave autonome të Donbasit dhe kjo nuk do të kishte ndodhur”, tha Berlusconi për mediat italiane të dielën në mbrëmje pas votimit në zgjedhjet rajonale të Lombardisë, të cilat do të jenë të parat kryesore politike, provë për koalicionin e djathtë të kryeministrit Giorgia Meloni.

“Unë gjykoj, shumë, shumë negativisht sjelljen e këtij zotërie”, shtoi Berlusconi.

Ai vazhdoi të thoshte se lufta mund të përfundonte nëse Presidenti i SHBA Joe Biden kërcënonte se do të ndalonte dërgimin e ndihmës ushtarake dhe financiare në Ukrainë dhe i kërkoi Zelenskyy të urdhëronte një armëpushim në këmbim të një “Plani Marshall prej gjashtë, shtatë, tetë, nëntë miliardë dollarësh” për të rindërtuar vendin.

Berlusconi, i cili ishte kryeministër për gati një dekadë, tani është senator dhe kryeson partinë konservatore ‘Forza Italia’, e cila është një anëtar e vogël e koalicionit qeverisës.

86-vjeçari e ka përshkruar Putinin si një nga miqtë e tij më të ngushtë dhe ishte ndër të paktët politikanë perëndimorë në listën e urimeve të Kremlinit për fundvit.

Në një intervistë me transmetuesin publik Rai shtatorin e kaluar, Berlusconi tha se plani pas sulmit të Rusisë në Ukrainë ishte që trupat ruse të hynin “brenda një jave për të zëvendësuar qeverinë e Zelenskyy me një qeveri njerëzish të mirë”.

Qeveria italiane riafirmoi mbështetjen e saj “të vendosur dhe të bindur” për Ukrainën, në një deklaratë të lëshuar vetëm një orë pas komenteve të Berlusconit, sipas televizionit italian ANSA.

Ministri i Jashtëm Antonio Tajani – një anëtar i Forza Italia dhe një aleat i ngushtë i Berlusconit – tha më vonë në Twitter se partia e tij “ka qenë gjithmonë për pavarësinë e Ukrainës, në anën e Evropës, NATO-s dhe Perëndimit”.

I pyetur në lidhje me sulmet e fundit të Melonit ndaj Francës që nuk e ftoi atë në një darkë me Zelenskyy në Paris, Berlusconi tha se ai “nuk do të kishte shkuar kurrë atje për të folur me Zelenskyy” nëse do të kishte qenë në detyrë.

Mykhailo Podolyak, një këshilltar i zyrës së Zelenskyy, tha në përgjigje të komenteve të Berlusconit se ish-kryeministri italian është një “agjitator VIP që vepron në kuadër të propagandës ruse, tregton reputacionin e Italisë për miqësinë e tij me Putinin. Fjalët e tij janë të dëmshme për Italinë,” sipas ANSA.