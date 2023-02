Britney Spears/ Ish-bashkëshorti e ndaloi atë të shihte fëmijët e tyre pasi shëndeti i saj mendor u përkeqësua

Britney Spears thuhet se po kalon një periudhë të vështirë në jetën e saj. Sipas një personi të afërt të saj, këngëtarja ka rënë në një depresion të thellë dhe njerëzit e afërt të saj së fundmi janë përpjekur të marrin ndihmën e saj psikiatrike.









Pavarësisht ndërhyrjes së dështuar, Spears ka kontaktuar me fansat e saj në rrjetet sociale, duke përdorur videot në Instagram për t’i siguruar ata se ajo është gjallë dhe mirë. Megjithatë, njerëzit e saj këmbëngulin se janë të shqetësuar për të pasi ajo është bërë plotësisht introverte.

Siç raporton Radar, pas gjithë këtyre zhvillimeve, ish-bashkëshorti i saj, Kevin Federline, i ka ndaluar fëmijët e tyre të vizitojnë shtëpinë e yllit të popit. Sipas informacioneve të Marca, kjo lëvizje e ka rënduar gjendjen mendore të Spears dhe ajo ndihet e shkatërruar, pasi është nënë e dy djemve që mezi i sheh ndonjëherë.

Burimi mediatik pohon gjithashtu se përpjekja për t’i marrë kujdesin mjekësor këngëtares ishte e vonuar dhe Britney Spears është një rrezik për veten dhe ata përreth saj.

“Jeta e saj është në rrezik”, thonë njerëzit nga ambienti i saj

Britney Spears po përballet me një krizë të rëndë, sipas disa burimeve nga ambienti i saj. Njerëzit e afërt të këngëtares thonë se vendimi për të anuluar trajtimin e saj të planifikuar mjekësor mund të jetë kërcënues për jetën.

TMZ raportoi se profesionistët mjekësorë ishin planifikuar të paraqiteshin në shtëpinë e Spears të martën e kaluar, me pëlqimin e bashkëshortit të saj Sam Asghari dhe menaxherit të saj. Plani ishte që këngëtarja të zhvendosej në një shtëpi me qira në zonën e Los Anxhelosit, ku do të qëndronte për rreth dy muaj, për të marrë trajtim dhe kujdes mjekësor. Megjithatë, dikush nga rrethi i saj i ngushtë e ka anuluar dhe burimet thonë se situata është bërë gjithnjë e më e rrezikshme për këngëtaren.

Sipas burimeve, sjellja e çrregullt e Britney Spears po shkakton shqetësim tek të afërmit e saj dhe është zbuluar se ajo vuan nga sëmundje mendore dhe abuzim me substanca. Përveç kësaj, ata raportojnë se ajo nuk po merr ilaçet e përshkruara, të cilat janë jetike për stabilizimin e humorit të saj.

Burimet thanë gjithashtu se Britney Spears ka plagë mendore që mund të trajtohen vetëm me ndihmën e terapistëve dhe ekspertëve. Ata besojnë se një ndërhyrje është e nevojshme për të ndihmuar Brittney-n të shërohet dhe ta kthejë jetën e saj në rrugën e duhur.

Vendimi për të anuluar kujdesin e saj ka zemëruar ata që besojnë se është e nevojshme të ndihmohet këngëtarja. Megjithatë, siç raportohet, njerëzit e saj nuk po dorëzohen dhe do të vazhdojnë të bëjnë presion që ajo të marrë të gjithë kujdesin e nevojshëm.

TMZ ka publikuar disa deklarata anonime të njerëzve të afërt të këngëtares:

“Ajo është shumë e rrezikshme për veten dhe ata që e rrethojnë. Është një bombë me sahat”

“Shqetësohem se mos zgjohem në mëngjes dhe ndihem sikur do të marr një telefonatë të tmerrshme”

“2008 po përsëritet. Ekziston një frikë serioze se ai ose do të vdesë ose do të vrasë dikë. Ajo nuk po merr medikamente të nevojshme për të stabilizuar gjendjen shpirtërore dhe pa vetëdije po përpiqet të vetë-mjekohet me substanca të tjera, gjë që po e përkeqëson sëmundjen e saj mendore.” “Ajo ka një traumë të pabesueshme që me ndihmën e terapistëve dhe specialistëve mund të vihet në një pozicion shumë më të mirë. Është e nevojshme një ndërhyrje që kjo të ndodhë”

Përgjigja e këngëtares: “Unë marr Prozac për depresion dhe kaq”

Spears donte të sqaronte se çfarë po ndodh realisht me shëndetin e saj, pasi raportet pretendonin se kishte nevojë për trajtim mjekësor. Ajo mohon që të gjitha këto janë të vërteta dhe me një postim në llogarinë personale në Instagram ajo shprehet se ajo që shkruhet për të anulon çdo përpjekje që ka bërë deri tani për të rregulluar jetën e saj, pas kujdestarisë së detyrueshme 13-vjeçare, nën të cilën ndodhej.

Ylli i popit postoi një video të saj duke kërcyer ndërsa mbante një lesh të bardhë dhe duke u thënë miqve të saj në internet se është ” mirë dhe e lumtur”.

Në mbishkrimin e postimit të saj ajo ka mohuar të gjitha raportimet, ndërsa ka theksuar se i vetmi ilaç që merr është Prozac, për të luftuar depresionin nga i cili vuan.

“Këtë javë në lajme thanë se për pak sa nuk vdiqa dhe kam një menaxher dhe ‘mjekë’! Unë nuk kam një menaxher ekipi, as nuk do të kem më kurrë!!! Nuk kam as “mjekë”! Unë marr Prozac për depresion dhe kaq! Unë jam një person jashtëzakonisht i mërzitshëm!!! Më zhgënjen kur e di që çdo media do ta thoshte një gjë të tillë!!! Është më keq se një shaka mizore, sepse njerëzit vërtet i besojnë këto gjëra dhe të gjitha përpjekjet e mia për t’u përmirësuar përmes rutinës sime të vogël të lutjes dhe shërimit duket se nuk kanë vlerë kur njerëzit mund të thonë gjëra që janë gabim i pabesueshëm! Gjithsesi duke ndryshuar temën … mjaft me dramën … duke dashur fustanet e diamantit dhe modën fantastike tani !!! Mirëmëngjesi!”, ka shkruar ajo.