Dalin emrat/ Mafia shqiptare lidhje me qeverinë e Ekuadorit, si tentuan anëtarët e bandës të merrnin poste të larta në ministri

Në orët e mëngjesit të kësaj të hëne, media digjitale ‘La Posta’ prezantoi një raport policor që do të lidhte shtetasin Rubén Chérrez me strukturën kriminale të njohur si ‘mafia shqiptare’, një organizatë kriminale ndërkombëtare e lidhur me trafikun e drogës.









Me paraqitjen e pamjeve dhe regjistrimeve telefonike, produkt i hetimeve policore, do të verifikohej të paktën një takim mes Chérrez dhe anëtarëve të mafies shqiptare në Guayaquil.

Zbulimi gazetaresk tregon gjithashtu marrëdhëniet e Chérrez me personalitete të afërta me qeverinë e Presidentit Guillermo Lasso dhe negociatat e tij për të marrë emërime në poste të larta brenda kompanive publike dhe ministrive.

Gazetari Anderson Boscán dhe ekipi hetimor i La Posta përmendën një raport që komanda e lartë e Policisë Kombëtare gjoja shpresonte të mos dilte në dritë, si dhe komanda e lartë e autoriteteve qeveritare.

“Pas muajsh të gjatë hetimi, ‘La Posta’ ka gjetur një dokument që gjeneralët e republikës, ministrat e presidentit dhe vetë presidenti besonin se ishte shkatërruar. Ky është një raport i inteligjencës, inteligjencë kundër narkotikëve me bashkëpunimin e ambasadave të huaja në Ekuador aleate në luftën kundër trafikut të drogës, i cili regjistron monitorimin e anëtarëve të ndryshëm të karteleve të trafikut të drogës dhe gjeti lidhje të thella, shqetësuese dhe zbuluese me qeverinë kombëtare”.

Ai saktësoi se raporti ka 145 faqe dhe se do t’u dërgohet autoriteteve dhe instancave të ndryshme të drejtësisë, Kuvendit Kombëtar dhe mediave ndërkombëtare për të ditur detajet e hetimit.

Sfondi

Dokumenti iu dorëzua nga nënkoloneli i policisë Bolívar Zambrano Falcones prokurorit Marcelo Vasconez.

Raporti u dorëzua në 7 janar 2022 dhe ngjarjet e regjistruara datojnë në 5 maj 2021, kur agjentët e hetimit ndoqën një individ të identifikuar si HD León, i cili sipas burimeve, vizitoi një kompani të falimentuar në qytetin Manta.

Kompania Osaka Fish do të përdorej nga mafia shqiptare si mbulesë për operacionet e organizatës kriminale.

Sipas raportit, atë 5 maj, në kompani mbërriti Rubén Chérrez, i cili do të lidhej me strukturën e Kumbarit të Madh dhe që është mik i kunatit të Presidentit Guillermo Lasso, Danilo Carrera.

Në një imazh, Cherrez shihet në hyrje të kompanisë.

Cherrez ka qenë i lidhur me hetimet për skemën e korrupsionit në kompanitë publike shtetërore. La Posta kujtoi lidhjet e tyre duke vendosur një audio të një telefonate në të cilën Chérrez negocionte pozicionet brenda ministrive me Danilo Carrera dhe në të cilën emërtohet ministri aktual i Jashtëm, Juan Carlos Holguín.

Ata kujtuan se në pjesën e dytë të hetimit për Kumbarin e Madh, u përmendën lidhjet e dyshuara të Chérrez me mafian shqiptare.

Ata treguan se, sipas raportit, Chérrez u takua sërish me anëtarët e organizatës kriminale në një kafene në Guayaquil, një takim që u regjistrua edhe në imazhe. Ashtu si një takim i tretë i mbajtur më 10 qershor të po këtij viti 2021, kur ai do të kishte takuar një nga drejtuesit e grupit kriminal.

Raporti detajon përdorimin e automjeteve të ndryshme të nivelit të lartë, si Grand Cherokee, BMW dhe avionë të vegjël për të kryer lëvizjet e individëve që lidhen me hetimin.

La Posta shton se brenda raportit do të kishte më shumë se 10 mijë transkripta të telefonatave, të gjitha të bëra me urdhër të gjykatës dhe në të cilat mund të konfirmohet lidhja e Chérrez me mafian shqiptare dhe struktura e çështjes së thirrur në këtë mënyrë. Kumbari i madh”.

Gazeta bën me dije se pozicioni i ndikimit të Danilo Carrera, kunatit të Presidentit të Republikës, do të shtrihej në të gjitha strukturat qeveritare.

Raporti tregon imazhet e një takimi midis Danilo Carrera dhe Rubén Cherrez që do të kishte ndodhur më 14 korrik 2021 dhe më pas një tjetër më 29 korrik të po atij viti.

Gjatë prezantimit u prezantua transkripti i një bisede telefonike mes Danilo Carrera dhe Rubén Cherrez të bërë më 2 korrik dhe që zgjati gati dy minuta.

“Z. Carrera u identifikua nga hetuesit e çështjes si HD Dani dhe në një telefonatë tjetër më 1 korrik 2021, në një telefonatë prej 3:05 sekondash. Në të cilin ai do të kishte rënë dakord të takohej dhe që gjenerali Victor Araus do ta thërriste për ta falënderuar.

Sipas La Posta, ngjarja ndodhi kur gjenerali në pension Victor Araus kërkoi mbështetje për një promovim, i cili u miratua përfundimisht.

Gjatë mëngjesit, komisioni i rastit i Asamblesë Kombëtare thirri paraqitjen e Presidentit Guillermo Lasso, i cili nuk mori pjesë, për të sqaruar ankesat.

Në raport, Boscan siguroi se do të marrë pjesë në Asamble për të paraqitur informacionin që disponon. (ILS)