E dhunuan në tualetet e lokalit dhe kishte njerëz që qeshnin – Informacione të reja nga 28-vjeçarja!

Protothema.gr publikon informacione të reja për përdhunimin e 28-vjeçares, nënë e një fëmije të vogël në një lokal në Greqi, nga dy romë të armatosur.









28 -vjeçarja në deklaratën e saj ka thënë në polici se ka parë një pistoletë të zezë, me të cilën dy personat e kanë kërcënuar. Nëse nuk do të dorëzohej para presioneve për marrëdhënie seksuale, në tualetet e qendrës, do të vritej.

Skena e tmerrshme është regjistruar në orët e para të së dielës së kaluar. Duke folur para autoriteteve për karakteristikat e jashtme të autorëve, vajza foli për dy 25-vjeçarë, një burrë trupmadh dhe një më i dobët, të cilët janë në kërkim nga policia.

Bëhet me dije se gruaja është dërguar në Repart, me ndihmën e një personi të tretë, i cili e ka gjetur në rrugën East Romilia në gjendje të rëndë.

Në dëshminë e saj, 28-vjeçarja i referohet edhe shikimeve intensive të dy burrave përpara abuzimit. Në një moment, për të mos e shqetësuar, ajo i tha njërit prej tyre se nuk ishte e interesuar dhe se ishte e martuar. Mirëpo, dy romët, sipas pretendimeve të 28-vjeçares, kanë vazhduar, derisa njëri prej tyre e ka çuar në tualete dhe e ka detyruar të kryejë akte seksuale.

Paradoksi është se në atë moment brenda tualetit ka pasur edhe klientë të tjerë, të cilët sipas viktimës jo vetëm që nuk kanë reaguar, por edhe qeshin. Akti i neveritshëm u përsërit më pas pasi sulmuesi i dytë hyri në tualet dhe e përdhunoi.

Duke dalë nga tualetet, 28-vjeçarja është kthyer te shoqja e saj dhe pasi e ka informuar për atë që kishte ndodhur tragjikisht, të dy kanë nisur të debatojnë me grupin rom si dhe me sigurimin e dyqanit. Më pas 28-vjeçarja është larguar nga lokali me shoqen e saj. Më pas, një kalimtar e ka gjetur në rrugën East Romilya dhe e ka çuar në A.T. Petroupoleos, së bashku me shoqen e saj.

Sot viktima është thirrur për deklarim plotësues ndërsa EL.AS ka nisur një gjueti për arrestimin e dy përdhunuesve të armatosur. Për të dëshmuar do të thirret edhe roja i sigurisë së lokalit.