‘Gjuha shqipe po hallakatet’/ Tupja: Rama ‘Tirani i Tiranës’ synon të bëhet President, populli të protestojë, thika ka shkuar aty ku nuk mban më

Shkrimtari i njohur Edmond Tupja ka komentuar situatën në vend dhe protestën e opozitës, ku kërkohet largimi i kryeministrit Edi Rama.









Tupja për ‘Panorama Tv’ tha se protestat prej 7 korrikut kanë qenë të besueshme dhe populli duhet të vazhdojë të protestë pasi nuk ka më ç’të humbasë pasi ‘pranvera nuk vjen me një lule’.

Sakaq duke e cilësuar Ramën si ‘Tiran’, Tupja tha se e ka sjellë situatën në vend tepër kritike, deri në atë pikë sa gjuha shqipe po hallakatet.

Pjesë nga intervista:

Si e patë protestën e 11 shkurtit?

E ndiej ende, sipas meje, që nga 7 korriku protestat kanë marrë një vrull tjetër, unë e ndiej kështu, janë të besueshme por të mirëorganizuara, sepse situata është e tillë që populli nuk ka më ç’të humbasë, gjendja është shumë kritike po zbrazet Shqipëria po ikën besimi në të ardhmen. Deri në atë pikë sa dhe gjuha shqipe po hallakatet. Kemi çorientim social, ekonomik, kulturore.

Kundër këtij çorientimi opozita ka bërë punë të mirë, ndonëse e përçarë deri diku. Por nga 7 korriku mua më është kthyer besimi se diçka do ndodhë, e domosdoshme se gjendja është shumë e rëndë. Kaq keq s’kemi qenë ndonjë herë. Pamë protestë shumë të qetë, me pjesëmarrje shumë të lartë, si strategji si e patë? E vetmja strategji që e bën të mundshëm revolucionin. Revolucioni është përmbysja.

A arrihet me këtë strategji?

Në një botë ku dhuna është mbret, unë mendoj që duhet tregohemi siç po tregohemi që jemi popull evropian. Ka njerëz që thonë nuk durohet më, me dhunë nuk i dilet, unë jam kundër dhunës. Thonë “ky do plumbin do bombën”, nuk është kjo zgjidhja se dhuna sjell dhunë, duhet protestuar si është protestuar që nga 7 korriku sepse sidomos tani, vumë re që u korruptokan dhe personalitete të shtetit amerikan, e pabesueshme. Duhet që thelbi i së keqes që është kryeministri të largohet, nuk largohet me lutje e peticione.

Largohet me këtë lloj proteste?

Nuk ka mjet tjetër.

Risia e protestës së të shtunës, shëtitja deri te selia e PS dhe Bashkia, çfarë donte të thoshte Berisha me këtë? Sa e shton kjo protestë besimin në popull? Se ishte paralajmëruar protestë e fuqishme?

Protesta është një aksion opozitar, por pranvera nuk vjen me një lule. Do durim dhe duhet këmbëngulje. Simbolika më pëlqeu e asaj lëvizje nga sheshi e shëtitorja, te Bashkia e andej te selia, ky është trekëndëshi i Bermudës, simboli i partisë në pushtet, selia, simboli i qeverisë kryeministria dhe simboli i Tiranës është Bashkia. Aq më tepër që kryetari i Bashkisë është kanakari i Ramës ndoshta e për tu bërë kryeministër. Në këtë yjësi lëvizja mu duk kuptimplotë.

A kishte revolucion tek kjo protestë?

Të marrësh armë e të ndërtosh barrikadat nuk ka më. Revolucioni nuk duhet marrë në kuptimin që do hipim majë barrikadave e do këndojmë himnin e do vrasim njëri-tjetrin. Unë e kuptoj dhe Berishën kur flasin për revolucion se thika ka shkuar aty ku nuk mban më. Tirani ynë aktual e ka kuptuar mirë historinë. Pranvera nuk do vonojë, kështu e ndiej më tepër se sa e mendoj. Këtu tirani i Tiranës vepron si perandorët romakë, që i vuri zjarrin Romës. Pa protesta nuk largohet tirani i Tiranës, sepse e ka thënë vetë, në zgjedhjet e 25 prillit të vitit të kaluar, përmendi dy herë vitin 2029. Pra tani do jetë kryeministër, sipas mendimit tim modest, e pastaj në 2025 ai do mbetet prapa në pushtet por këtë herë ka shumë të ngjarë të bëhet President. Ai i ka parashikuar të gjitha vetë, vepron si Neroni nën ndriçimin e librit të Makiavelit.