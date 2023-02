Lodhja mendore: Ja si ju paralajmëron trupi se mendja juaj ka nevojë për pushim

Lodhja mendore mund të shkaktohet nga një periudhë e gjatë stresi në çdo fushë të jetës. Shkaqet e kësaj gjendje ndryshojnë nga personi në person, por ka disa shkaktarë të zakonshëm për të gjithë.









Ato janë:

– Profesionet me presion të lartë, si shpëtimtarët dhe mësuesit

– Orari i gjatë i punës.

– Stresi dhe shqetësimet për jetën financiare.

– Pakënaqësia me punën.

– Të jetosh me një sëmundje kronike.

– Humbja e një njeriu të dashur.

– Përgjegjësia për amësinë ose atësinë.

– Mungesa e ekuilibrit mes punës dhe jetës personale.

– Përballja me rraskapitjen mendore

Kur situata është vërtet serioze, idealja është të kërkoni një profesionist të kualifikuar për t’ju ndihmuar të jetoni më mirë, por ka disa teknika dhe ndryshime në stilin e jetës që mund të punojnë së bashku për të shmangur stresin, në mënyrë që të jetoni me një cilësi më të mirë dhe më shumë qetësi. .

Ushtrime fizike

Një studim i vitit 2010 me 533 oficerë policie zvicerane tregoi se stërvitja lidhet me një shëndet më të mirë dhe parandalon problemet shëndetësore të lidhura me stresin. Pjesëmarrësit e studimit gjithashtu raportuan se ndiheshin më të përgatitur për t’u marrë me stresin kronik pas stërvitjes. Ushtrimi i moderuar ishte më i përshtatshëm për reduktimin e stresit sesa ushtrimet e forta.

Teknikat e relaksimit

Përfitimet e teknikave të relaksimit për reduktimin e stresit dhe ankthit njihen nga shkenca. Një studim i vitit 2013 në Bangkok (Tajlandë), ku përfshiheshin 30 studentë të mjekësisë, tregoi se meditimi ul nivelet e kortizolit në gjak, gjë që mund të ulë rrezikun e sëmundjeve të lidhura me stresin. Disa nga teknikat që mund të provoni përfshijnë jogën dhe aromaterapinë.

Ditari i mirënjohjes

Kur mendja jonë është e lodhur, ne mund të prekemi më lehtë nga mendimet dhe ndjenjat negative, kështu që është një ide e mirë të keni një ditar për të shkruar gjërat për të cilat jeni mirënjohës çdo ditë, kjo mund t’ju ndihmojë të përqendroheni në atë që është e mirë në veten tuaj.

Një seri prej tre studimesh të botuara në 2017 zbuloi se njerëzit që praktikojnë mirënjohje dhe ushtrime të lidhura me to, përjetojnë më pak stres, një ndjenjë mirëqenieje më të mirë, më shumë lumturi dhe kënaqësi në marrëdhëniet e tyre dhe madje edhe shëndet më të mirë fizik.

Revista Psikologjia