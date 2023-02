Protesta e PD, Bushati në Panorama TV: Janë normale në shoqëritë demokratike, kacafytjet në parlament aspak të hijshme. Skandali McGonigal nuk është diskutuar në kryesinë e PS-së

Ish ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka folur mbrëmjen e sotme për protestën e mbajtur nga opozita para parlamentit në lidhje me skandalin McGonigal.









I ftuar në “Log.” Në Panorama TV, Bushati deklaroi se protestat në një shoqëri demokratike janë shumë normale, ndërkohë që përplasjet në parlament nuk i cilësoi të hijshme.

“Protestat në një shoqëri demokratike janë krejt normale. Nuk ka nevojë për një koment specifik për protestat për sa kohë bën duke zbatuar ligjet. Kacafytjet e fundit në parlament nuk besoj se janë pamje të hijshme për ne”, tha Bushati.

Ai foli edhe për mungesën e kryeministrit Edi Rama në seancën e sotme plenare. “Unë nuk jam në gjendje për të folur për axhendën e kryeministrit. E ndoqa që ishte në një konferencë për shtyp. Prandaj nuk mund të flasim për një lloj refuzimi të parlamentit sepse në fundit kryeministri dhe qeveria kanë një përgjegjësi para kuvendit të Shqipërisë” tha ai.

Bushati pohoi se Rama nuk e ka mbledhur kryesinë e PS për të folur në lidhje me akuzat ndaj tij sa i takon skandalit “McGonigal”. “Ne nuk jemi mbledhur në kryesinë e PS për të diskutuar për këtë çështje. Por nga ajo që unë shoh nga zhvillimet në lidhje me këtë çështje mund të them disa gjëra që janë të rëndësishme. Dy gjëra ka shumë të rëndësishme Shqipëria në politikën e Jashtme, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe së dyti Italia. Kryesitë zakonisht, kur partia kalon në krye të qeverisjes ka një rol më të reduktuar se kur është në opozitë. Në pushtet ka disa vatra, disa mekanizma, disa forume”, u shpreh Bushati.

Sipas tij, Rama ka bërë një sqarim në lidhje me akuzat ndaj tij ndërsa shtoi se opozita po e përdor këtë situatë politikisht duke u fshehur pas pretendimit për të zbardhur çështjen.

“Sa i përket çështjes McGonigal mund të them se bëhet fjalë për një zyrtar relativisht të rangut të lartë dhe aktualisht në SHBA kemi dy procese. Një hetim të FBI dhe kërkesën për informacion që është bërë nga kongresi dhe senati. Kryeministri Edi Rama ka bërë një sqarim për opinionin publik.

Mendoj që sqarimi i kryeministrit është bërë në respekt të opinionit publik që mund të kërkojë më shumë për këtë çështje edhe në respekt të drejtësisë amerikane që nuk e ka thënë fjalën e saj. Mësymja që bëhet nga opozita për të ndryshuar marshin duke rendur pas kallëzimit penal që është bërë në SPAK apo duke thënë që ti je akuzuar, nuk i shërben sqarimit të së vërtetës. Drejtësia pa të vërtetën është sakate. Këtu nuk ka një interes të madh për të zbardhur çështjen”, deklaroi ai.