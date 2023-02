Spiunë apo UFO? CIA do ta zgjidhë enigmën se çfarë ishin në të vërtetë balonat!

Origjina e saktë e tre objekteve të paidentifikuara të rrëzuara ditët e fundit nga qielli i SHBA- së dhe Kanadasë mbetet një mister për zyrtarët amerikanë, me debatin e hapur për të përfshirë edhe pyetjen: ishin apo jo me origjinë jashtëtokësore?

Ky mister u nxit nga gjenerali amerikan Glenn VanHerk, komandanti i NORAD (Komanda e Mbrojtjes Ajrore të Amerikës së Veriut), i cili nuk përjashtoi mundësinë e origjinës jashtëtokësore.

#BREAKING : Now unidentified flying object (UFO) spotted in the sky of #Uruguay. Uruguayan Airforce is investigating the matter.

What is happening in this world? Are these events from USA to Uruguay, Canada to China are related to alien or just Chinese spy balloons ? pic.twitter.com/5kPG2j1JoI

