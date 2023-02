“I sugjeroj politikanëve që mosmarrëveshjet me ambasadorët, të mos i bëjnë publike”/ Ditmir Bushati në “Panorama TV”: Ndërkombëtarët reduktuan dëmet në procesin e vetingut

Ish-Ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati komentoi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SHBA-së në emisionin “Log.” në Panorama TV. I pyetur mbi rolin e ambasadorëve amerikanë në vend, ai tha se ata veprojnë në bazë të direktivave të dhëna nga Departamenti i Shtetit Amerikan dhe Shtëpia e Bardhë.









Bushati tha se politikanët vendas nuk duhet që çdo mosmarrëveshje me ambasadorët t’i bëjnë publike.

Duke u ndalur tek procesi i vetingut të iniciuar nga amerikanët, Bushati u shpreh se prania e ndërkombëtarëve e ka reduktuar dëmin.

Xhafo: Kemi një heshtje të ambasadores Yuri Kim për një çështje që implikon kryeministrin e Shqipërisë, implikon SHBA-në. Më jepni një përkufizim, rolin e ambasadës amerikane në Shqipëri?

Bushati: Shkoj dhe njëherë në pikënisjen e raporteve të Shqipërisë me SHBA-në. Duhet të shkojmë përtej emrave të përveçëm. Përsa kohë ka një çështje që është në dyert e drejtësisë amerikane, qoftë ambasadori… Ne kemi një partneritet të veçantë me SHBA-në. Nga eksperienca ime, kam punuar me disa ambasador amerikanë, jo për çdo gjë çështje mund t’i kemi parë gjërat në të njëjtën mënyrë, por kam preferuar të jemi të bashkërenduar me ta. Partneritet me SHBA-në është i pazëvendësueshëm.

Xhafo: A e ka shkelur Yuri Kim konventën e Vienës?

Bushati: Pse më duket vetja sikur jam sekretari amerikan i shtetit dhe po pyetem për ambasadorin e vendit tim. Për komunikimin e ambasadorit amerikan në Shqipëri, ka përgjegjësi Shtëpia e Bardhë dhe DASH. Jo për çdo çështje kam qenë në të njëjtën mendje me ambasadorët amerikanë. Por nuk ia sugjeroj asnjë politikani shqiptar që keqkuptimet me ambasadorin t’i bëjmë publike. Kjo nuk do të thotë që të most hemi fjalën tonë. Duhet të jemi të kujdesshëm. Yuri Kim s’është këtu për të marrë vota dhe për të marrë opinionin e njërit apo tjetrit.

Ne u bëmë 33 vjet që e konsiderojmë veten në tranzicion. Në disa raste, na janë dashur ndërkombëtarët amerikanë dhe europianë. Gjatë këtyre 33 viteve s’kemi demonstruar një qëndrueshmëri për reformat. Ne kemi pranuar një mekanizëm ndërkombëtar në Kushtetutë, OMN-në. Në vitin 2016 mezi e kam gëlltitur kur e kam votuar. Nëse do më pyesni disa vite më pas, nëse atëherë unë kam qenë më sovranist, unë sot them që prania e ndërkombëtarëve në procesin e vetingut e ka reduktuar dëmin e mundshëm njerëzor. Ne tradicionalisht kemi këtë raport me SHBA-në. Ky rol i ambasadorit amerikan, pavarësisht emrit, do jetë i tillë përsa kohë ne të kemi një bashkëpronësi në proces.

A do maturohemi ne për të zbatuar rregullat e lojës për të shkuar drejt një diplomacie klasike. Do preferoja që ambasadorët amerikanë në Shqipëri të mos flisnin për lista të zeza, por për lista të bardha.