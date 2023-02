A do të dështojnë protestat e opozitës? Hajdari: Kjo frymë duhet të vazhdojë, njerëzit do na ndjekin

Ish-deputetja e Partisë Demokratike Rudina Hajdari, në një lidhje me Skype me Panorama TV, ka komentuar protestën e opozitës, ku ka theksuar se PD duhet të vazhdojë me këtë frymë pasi njerëzit do t’i ndjekin rrugës.









Gjithashtu Hajdari ka shtuar se aksioni opozitar do kohë dhe opozita duhet që të jetë mburojë e njerzëve.

Hajdari: Është më mirë që të dalësh në shesh sesa të mos kesh mundësi që të shtyesh fundin e muajit.

Ky është një process që do kohë. Ajo që kam shprehur unë në forumet e PD, është që kjo frymë duhet që të vazhdojë, pasi merr njerëz të tjerë gjatë rrugës, pasi frika i është future në palcë qytetarëve, pasi kjo qeveri i ka bërë presion punonjësve të sektorit publik.

Pyetje: Po nëse ndodh e kundërta?

Hajdari: Qytetarët Vijnë aty për veten atyre. Ky është një motivimi që s’të lodh asnjëherë. Unë ju garantoj që kjo s’do ndodh brenda natës, por nëse opozita do të jetë mburojë e njerzëve, nesër do të jetë në pushtet.

aksionet e opoziytës, nuk kanë shkuar në fund, falë vendimeve të ish kryetarit.