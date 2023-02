Ankesa nga vajza e re/ Dëmshpërblimi me vendim të Gjykatës së Lartë për heqjen e qimeve që nuk u bë kurrë

Për katër vite të tëra, një institut estetike në Selanik mashtroi një vajzë 18-vjeçare duke i premtuar se do ta shpëtonte rrënjësisht nga rritja e flokëve që po e shqetësonte intensivisht dhe po e ndikonte psikologjikisht, por në fund premtimet rezultuan të ishin. … qime, pa as rezultatin më të vogël.









Gjithsesi, për katër vite vajza pagoi shumën e përcaktuar nga kontrata që kishte nënshkruar, pasi salloni i bukurisë e siguroi me bindje se kishte mundësinë me makineritë, metodat që përdorte dhe trajtimet që aplikonte për të arritur atë të përhershme dhe radikale. Heqja e flokëve. Në fakt, instituti i estetikës, në një moment të caktuar gjatë trajtimit të pretenduar, i dha asaj një program tjetër, të ri, por sërish pa asnjë rezultat.

Pra, para ngërçit, instituti i tha vajzës se problemi i saj ishte hormonal dhe nuk e pranoi më. Nga ana tjetër, ish-klientja kërkoi kthimin e parave që kishte paguar në ato 4 vite, por instituti refuzoi. Viktima i është drejtuar drejtësisë dhe jo vetëm është shfajësuar, por edhe i është paguar dëmshpërblimi monetar për dëmin moral që ka pësuar.

18-vjeçarja po përballej me një problem të madh të rritjes së flokëve që po e ndikonte psikologjikisht. Kështu ai u strehua në një institut estetike në Greqinë e Veriut. Aty punonjësit e institutit, siç thuhet në vendimin Areopagite, e kanë bindur atë “me garanci mashtruese dhe të rreme se ajo kishte mundësinë me makineritë dhe metodat që përdornin dhe trajtimet që aplikonin të arrinte heqjen e përhershme dhe radikale të qimeve, duke u fshehur nga asaj se metodat që ata aplikuan nuk ishin në gjendje të sillnin një efekt në problemin e saj”.

Në të vërtetë, 18-vjeçarja ishte e bindur nga garancitë se instituti do t’i “siguronte asaj shërbime radikale të depilimit për të trajtuar problemin e rritjes së flokëve”. Më në fund ka nënshkruar një kontratë përkatëse dhe ka paguar shumën totale të rënë dakord për trajtimin.

Për dy vite radhazi, vajza “pavarësisht se ka ndjekur me besnikëri programin e vendosur për të nga instituti i bukurisë, nuk ka parë përmirësim në problemin e saj”. Pas dy vitesh përpjekjesh të pafrytshme, instituti i dha asaj një program të ri, shtesë për heqjen e qimeve, për një shumë të re (më pak se origjinali, por që përfundimisht iu dha). Megjithatë, as ky program nuk pati efekt.

Kështu, pas katër vitesh të tëra, salloni i bukurisë, duke parë se nuk mund të bënte asgjë, “i ndaloi vajzës të kryente trajtime të tjera në ambientet e tij, me pretendimin se ka një problem hormonal dhe nuk mund të përballet me problemin e saj”. Dhe shtoi se “problemi hormonal që ajo ka po trajtohet mjekësisht dhe jo me trajtimet e saj”.

Pas këtyre, 18-vjeçarja, e cila tani është 22 vjeçe, kërkoi rimbursimin e parave që kishte paguar për trajtimin radikal të depilimit, por pronarja e sallonit të bukurisë nuk pranoi t’ia kthente.

Çështja u dërgua në gjykatë nga vajza e prekur. Nga ana e institutit u argumentua se ai nuk ishte informuar për problemin hormonal me të cilin përballej klienti i tij.

Megjithatë, siç raportohet nga Gjykata e Lartë (A2 Departamenti Civil), “rezultoi se vajza e kishte njoftuar që në fillim pronarin e sallonit të bukurisë se vuan nga hipertiroidizmi kronik (sëmundja e Hashimotos) dhe se ky i fundit nuk i kishte thënë kurrë për dështimin e mundshëm të programit në rastin e saj”, pavarësisht “nëse instituti nuk e pranoi kurrë”.

Kjo sjellje e pronares së institutit, vijojnë Areopagitët, “është jokonvencionale, pasi ajo nuk e informoi klientin e saj për mundësinë e dështimit të programit të trajtimit për problemin e saj”.

Gjyqtarët nuk mungojnë të vënë në dukje se sallonet e bukurisë “janë ndërmarrje tregtare, që ofrojnë në mënyrë të pavarur, në kuadër të veprimtarisë së tyre tregtare, shërbime për publikun konsumator (burra dhe gra) në lidhje me përmirësimin e pamjes dhe gjendjes fizike kundrejt një konsiderate financiare me zbatimin e programeve përkatëse”.

Nga ana tjetër, “publiku i adresuar me premtime të shumta reklamuese për efektivitetin e shërbimeve të ofruara për shkak të promovimit të pamjes së rregulluar si një standard estetik bashkëkohor dhe sinonim i shëndetit, suksesit dhe atraktivitetit, i përdor këto shërbime si marrësi përfundimtar që pret arritjen e një rezultati të dobishëm përkatës”.

Gjykatat u thirrën në kuadrin legjislativ për mbrojtjen e konsumatorëve përballë bizneseve dhe furnizuesve që ofrojnë shërbime, si dhe Kodin e Sjelljes së Konsumatorit (P.D. 10/2017), i cili “përcakton sjelljen transaksionale të ofruesve të shërbimeve (ose produkteve ) për konsumatorët, me theks në të drejtën e tyre për informim dhe dhënien e të gjithë informacionit në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme në lidhje me shërbimin e ofruar”.

Pas gjithë kësaj, gjyqtarët i dhanë 22-vjeçares, për shkak të sjelljes së paligjshme të institutit, një dëmshpërblim të barabartë me shumën totale që kishte paguar për trajtimin e kontestuar, plus kamatë ligjore dhe si kompensim monetar, për shkak të dëmit moral të pësuar, shuma prej 500 euro.