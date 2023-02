Drew Barrymore shpërtheu në lot teksa fliste me Pamela Anderson! Shikoni videon

Drew Barrymore kishte të ftuar Pamela Anderson në emisionin “Drew Barrymore Show” dhe ndër ato që diskutuan dy femrat, prekën edhe çështjen e rritjes së fëmijëve dhe mbrojtjes së tyre nga fama e madhe që kanë familjet e tyre.

Teksa bisedonin, aktorja nuk mundi t’i mbante lotët kur i kërkoi Anderson këshilla për rritjen e dy vajzave të saj, Olive dhe Frankie.

Ylli i “Charlie’s Angels” foli për sfidat me të cilat përballet gjatë rritjes së fëmijëve të saj dhe shprehu ankthin e saj për të ardhmen e tyre.

“Si keni arritur ta kapërceni atë? Sepse i rrite këta djem të jashtëzakonshëm”, dëgjohet duke i thënë ajo të ftuarës së saj.

