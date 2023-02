Inceneratori i Elbasanit/ Gjykata e Posaçme nis shqyrtimin e kërkesës së SPAK, Lefter Koka dhe Alqi Bllako kanë kërkuar gjykim të shkurtuar

Gjykata e Posaçme ka nisur shqyrtimin e kërkesës së SPAK në seancë paraprake lidhur me të pandehurit për inceneratorin e Elbasanit, ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka dhe ish-sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit, Alqi Bllako.









Lefter Koka dhe Alqi Bllako kanë kërkuar gjykim të shkurtuar. Nëpërmjet avokatëve të tyre dy ish funksionarët e lartë të akuzuar për korrupsion e shpërdorim detyre kanë kërkuar të gjykim të shkurtuar.

Gjithashtu edhe të pandehurit e tjerë kanë paraqitur të njëjtën kërkesë përpara gjkko-së, e vetmja që ka kërkuar të gjykohet me gjykim të zakonshëm është Etleva Kondi. Nëse togat e zeza të së posaccmes kalojnë dosjen për gjykim do vendoset nëse do pranohet apo jo kërkesa e tyre për tu gjykuuar me gjykim të shkurtuar, që nëse ndodh ish zyrtarët përfitojnë 1/3 e uljes së dënimit po u gjetën fajtor.

Gjatë seancës paraprake u dëgjuan palët, ndërsa vendimi nëse çështja do kaloje apo jo për gjykim do mbahet më 21 shkurt.