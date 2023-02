‘Joker’/ Ankesat për xhirimet e vazhdimit të filmit: Nuk na lënë të pimë ujë e të shkojmë në tualet

Xhirimi i vazhdimit të ardhshëm të ‘Joker’ me titull ‘Joker: Folie à Deux’ ka krijuar tensione dhe pakënaqësi mes aktorëve të përfshirë.









Njerëzit që xhironin në studiot e Warner Bros i thanë TMZ se ata punuan për më shumë se dy orë pa ndalur pa u lejuar të përdornin banjën ose të pinin ujë gjatë xhirimeve.

Disa aktorë madje kanë shprehur frikën e ndëshkimit nëse kërkojnë të përdorin tualetin, duke përmendur raste kur bashkë-yjet e tjerë kanë marrë abuzim verbal kur kanë kërkuar.

‘Joker 2’ extras complain about not enough bathroom breaks https://t.co/KAeKKFejYp pic.twitter.com/RSmpRpZyUQ — New York Post (@nypost) February 13, 2023

Çështja rezultoi në ankesa te Screen Actors Guild (SAG), e cila hetoi dhe citoi produksionin për shkeljen e kohës së pushimit. Edhe pse produksioni ishte bashkëpunues me SAG, disa bashkë-yje hezitojnë të trazojnë më tej ujërat, me shumë para dhe punë në rrezik, gjatë një periudhe me trafik të ulët të Hollivudit.

Mirëpo, kjo nuk është hera e parë që në xhirimet e “Joker” ka pasur probleme me tualetet. Gjatë xhirimeve të filmit të parë në 2018, aktorët u mbyllën në një makinë metroje në Brooklyn për më shumë se tre orë, duke bërë që disa të urinonin në shina.

Filmi “Joker: Folie à Deux” do të shfaqet në vitin 2024 me Joaquin Phoenix dhe Lady Gaga. Warner Bros ende nuk ka komentuar zyrtarisht për çështjen e mësipërme.

Sipas informacioneve nga “The Wrap”, “Joker: Folie à Deux” do të zhvillohet kryesisht brenda Arkham Asylum, ku është i burgosur Arthur Fleck i Joaquin Phoenix. Megjithatë, nuk zbulohet se si do të shpaloset historia brenda institucionit mendor popullor të universit DC.

Filmi i dytë i Joker-it i titulluar “Joker: Folie à Deux”, i cili përkthehet lirshëm në: “Joker: Folie for Two” në thelb do të jetë një muzikal i drejtuar dhe shkruar nga Todd Phillips. Frëngjisht Folie à Deux i referohet një termi që përshkruan një çrregullim mendor që prek dy ose më shumë njerëz.