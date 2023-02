Kjo nuk është një luftë midis demokracisë dhe autokracisë!

Mënyra se si liderët amerikanë e perceptojnë luftën në Ukrainë është një lojë shumë e rrezikshme sepse realiteti i konfliktit nuk është në përputhje me retorikën e tyre. Në fakt, narrativat amerikane dhe ruse vështirë se ndryshojnë, dhe kjo është e tmerrshme.









Shembulli i fundit i narrativës amerikane erdhi disa ditë më parë kur ambasadori amerikan në Varshavë, Mark Brzezinski, tha në një intervistë se lufta është “një përplasje e diktaturës dhe autoritarizmit”.

Ambasadori Brzezinski në thelb u bëri jehonë fjalëve të Presidentit Joe Biden për luftën.

Marsin e kaluar, udhëheqësi amerikan foli në Varshavë për “betejën e madhe për liri: një betejë midis demokracisë dhe autokracisë, midis lirisë dhe shtypjes, midis një rendi të bazuar në rregulla dhe një rendi të qeverisur nga forca brutale”.

Një vit më vonë ne shohim se një mbiemër i rëndësishëm dhe i dukshëm mungon në ato deklarata të administratës amerikane. Ata duhet të flasin për autoritarizmin rus, autokracinë ruse, represionin rus dhe rendin rus të bazuar në forcën brutale.

Viti i parë i ardhshëm i luftës është një mundësi për të rishikuar perspektivat aktuale. Presidenti Biden është planifikuar javën e ardhshme të kthehet në Varshavë. A do të bëjë ai një rishikim të narrativës së SHBA-së për luftën?

Lufta nr. 1 e Amerikës është Lufta e Ftohtë me Kinën

Narrativa se lufta në Ukrainë po zhvillohet midis demokracive dhe autoritarizmit është e rrezikshme. Një narrativë e tillë amerikane është një ftesë për Kinën jodemokratike që të angazhohet përzemërsisht me rusët.

Kjo nga ana tjetër është e përshtatshme për amerikanët, të cilët kanë nisur një luftë tregtare me kinezët për një kohë të gjatë. Diplomacia amerikane është angazhuar prej kohësh në bindjen e aleatëve të saj për të marrë masa antikineze.

Amerikanët po ftojnë përzemërsisht, ose kërcënojnë, nëse ka nevojë.

Në ngrirjen politike të Brukselit është, ndër të tjera, Marrëveshja Gjithëpërfshirëse BE-Kinë për Investimet, e cila u kundërshtua ashpër nga qeveria amerikane edhe para 24 shkurtit 2022.

Pekini sapo hoqi kufizimet e tij pandemike dhe është kthyer në normalitet. Kina është e hapur për biznes dhe turizëm.

Duhet të ketë mundësi të reja për të thelluar marrëdhëniet ekonomike midis Evropës dhe Kinës, dhe jo për t’i dobësuar ato, siç do të dëshironte Uashingtoni. Duhet të ketë hapësirë ​​të re për diskutime të vështira mbi situatën e të drejtave të njeriut.

Këto janë temat e diskutuara tashmë në Pekin gjatë vizitave të shkurtra muajt e fundit nga Olaf Scholz dhe Charles Michel. Emmanuel Macron është planifikuar të vizitojë Pekinin në prill.

Megjithatë, politika amerikane e margjinalizimit të kinezëve, e cila gjithnjë e më shumë duket si Lufta e Ftohtë 2.0, është e rrezikshme për Evropën.

“Diplomatët evropianë janë thellësisht të kujdesshëm”, më tha një diplomat suedez disa ditë më parë.

Marrëdhëniet BE-Kinë kanë të bëjnë me çdo aspekt të jetës ekonomike të BE-së. Për Bashkimin Evropian, Kina është një sfidë, një kërcënim dhe një partner pa të cilin është e pamundur të zgjidhet asnjë nga problemet e botës moderne, nga ndryshimet klimatike deri te lufta në Ukrainë.

Jo çdo demokraci është në anën e Ukrainës

Kohët e fundit, mund të shihet se sa e dobët është narrativa amerikane për luftën e “demokracisë kundër autokracisë” në Ukrainë. Nuk ka unitet të të gjitha shteteve demokratike.

Scholz e mësoi këtë në mënyrën e vështirë gjatë vizitës së tij të fundit të dështuar në Brazil. Ai erdhi për të promovuar marrëveshjen tregtare të BE-së me Amerikën e Jugut dhe për të inkurajuar vendet jo-evropiane që të përfshihen më shumë në anën e Ukrainës.

Ndërkohë, Scholz mbeti i habitur nga presidenti brazilian i sapozgjedhur demokratik Lula da Silva, i cili mundi autokratin Jair Bolsonaro në zgjedhjet e dhjetorit.

Bolsonaro u largua nga vendi dhe aktualisht jeton në Florida. Lula duhej të përballej me trazira të ngjashme me ato të 6 janarit 2021 në DC.

Presidenti injorant Lula pohoi se “arsyeja e luftës midis Rusisë dhe Ukrainës gjithashtu duhet të jetë më e qartë” dhe se në këtë luftë “askush nuk dëshiron të tërhiqet asnjë milimetër”.

Ai bëri thirrje për një iniciativë të përbashkët paqeje të vendeve neutrale, si Brazili, India, Kina dhe Indonezia. Shkurtimisht, Lula goditi të gjithë Perëndimin, si kancelari gjerman, ashtu edhe narrativa e Presidentit Biden për luftën midis demokracisë dhe autokracisë.

Gjatë udhëtimit të fundit të Lulës në DC, dy të moshuarit shmangën me lehtësi temat e luftës ruse në Ukrainë.

Në fakt, shumica dërrmuese e të ashtuquajturit “Jug Global”, pavarësisht nëse sistemi i tyre i qeverisjes është demokratik apo autoritar, e konsideron këtë luftë si “demokracinë perëndimore kundër autokracisë ruse”.

Një deklaratë e tillë i afrohet rrezikshëm deklaratës që vjen nga Moska se kjo është një luftë mes Perëndimit dhe Rusisë.

Është e habitshme, por një vit pas luftës ne duhet të përsërisim të dukshmen: Kjo është një luftë midis Rusisë dhe Ukrainës.

Duke e paraqitur konfliktin si një përplasje ideologjike midis “demokracisë dhe autokracisë”, Biden dhe zyrtarët e tij po e çojnë veten në një qoshe të verbër. A besojnë vërtet amerikanët në mesazhin e tyre të thjeshtë?

Jo çdo autokraci është në anën e Putinit

Ekziston një zbrazëtirë tjetër në narrativën amerikane.

Ka shtete autoritare që janë në krah të Ukrainës në këtë luftë. Më e spikatura prej tyre është Turqia, e cila iu bashkua grupit të vendeve që furnizojnë Ukrainën me armë disa muaj më parë.

Me sa duket, diplomatët amerikanë janë gjithashtu më efektivë në Lindjen e Mesme sesa diplomatët e BE-së dhe gjermanët në Amerikën e Jugut.

Kur bëhet fjalë për vendet e Gjirit Persik dhe Egjiptin, një vit më parë shumica e tyre kishin më tepër një prirje pro-ruse. Sot, shumica prej tyre ose janë neutrale ose po vendosin sanksionet e tyre kundër Rusisë. Për shembull, Egjipti ngriu pagesat me kartat bankare ruse, gjë që e bën të vështirë për turistët rusë qëndrimin në vendpushimet e Detit të Kuq.

Roli i Kinës është gjithashtu i paqartë. Edhe nëse amerikanët do të donin ta vendosnin Kinën në të njëjtën kategori me Rusinë, kinezët nuk i furnizojnë rusët me armë, ndryshe nga Irani apo Koreja e Veriut. Pekinit i njihet merita për presionin efektiv ndaj Moskës.

Rusët pushuan së kërcënuari për të nisur një sulm bërthamor pas presionit kinez. Në mënyrë spekulative, ka gjithashtu të ngjarë që sulmi i 24 shkurtit të vitit të kaluar u vonua për të humbur Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit.

Është koha për të ndryshuar linjën amerikane

Lula da Silva e ka gabim kur relativizon përgjegjësinë për luftën. Kështu është edhe Biden kur flet për një luftë parimore midis demokracisë dhe autokracisë.

Një vit më vonë, është e qartë se mënyra më e shpejtë për t’i dhënë fund kësaj lufte është përfshirja aktive e Kinës në zgjidhjen e konfliktit. Ne gjithashtu e dimë se ky nuk është skenari i preferuar në Uashington, i përfshirë në një Luftë të Ftohtë 2.0.