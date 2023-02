Kujdes nga forcat ruse! SHBA paralajmëron për avionët luftarakë të Rusisë në mes të ofensivës në zhvillim

Shtetet e Bashkuara paralajmëruan të martën se Rusia ka ende një forcë të fortë ajrore, duke nënvizuar nevojën për t’i ofruar Ukrainës mbështetje të mëtejshme ndërsa sulmi i Rusisë vazhdon në rajonin lindor të Donbasit.









Zyrtarët e sigurisë nga më shumë se 50 vende që u takuan në Bruksel për të koordinuar ndihmën për Kievin diskutuan për sigurimin e Ukrainës me më shumë artileri, municione dhe forca të blinduara – por veçanërisht mbrojtje ajrore mes shqetësimeve për avionët rusë.

“Megjithëse aftësitë ruse – forcat tokësore – janë shumë të demoralizuara, shumë, shumë të rreckosura, shumë të varfëruara, rusët kanë ende një forcë ajrore mjaft domethënëse”, tha një zyrtar i lartë i administratës amerikane, i cili nuk ishte i autorizuar të fliste publikisht.

“Nëse shikoni avionët e tyre me krahë fiks dhe rrotullues, [ka] shumë veprime në kufi, shumë përgatitje atje, ata mund t’i nxjerrin gjërat nga magazinimi afatgjatë”, shtoi zyrtari.

Rusia, vuri në dukje zyrtari, është “qartësisht … duke u përgatitur për një lloj ofensive”, duke vënë në dukje “mobilizimin masiv” dhe “disa paravendosje të aseteve ajrore” si dy tregues kryesorë.

I pyetur për planet e Moskës, Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së Lloyd Austin pranoi aftësitë e Rusisë, por minimizoi shqetësimet për çdo fushatë ajrore të afërt.

“Për sa i përket faktit nëse Rusia po grumbullon aeroplanët e saj për ndonjë sulm masiv ajror, ne nuk e shohim këtë aktualisht”, tha Austin në një konferencë shtypi në Bruksel.

Megjithatë, ai shtoi: “Ne e dimë se Rusia ka një numër të konsiderueshëm avionësh në inventarin e saj dhe shumë kapacitete të mbetura”.

“Kjo është arsyeja pse”, tha Austin, “ne kemi theksuar se duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të marrë Ukrainën sa më shumë aftësi të mbrojtjes ajrore që të jetë e mundur”.

Ai gjithashtu vuri në dukje se “Ukraina ka bërë një punë të jashtëzakonshme për të kapur shumë raketa dhe raketa” dhe se partnerët e Kievit duan të sigurojnë që Ukraina mund të mbrohet nëse Rusia sjell forcën e saj ajrore në luftë.

“Ata nuk e kanë bërë këtë deri më tani”, shtoi ai, “sepse mbrojtja ajrore e Ukrainës ka qenë shumë e efektshme”.

Ekspertët theksojnë se ditët e para të luftës rezultuan të kushtueshme për avionët rusë, duke bërë që Moska të kufizojë përdorimin e avionëve luftarakë në hapësirën ajrore të Ukrainës.

Por tani, tha zyrtari i lartë i administratës, fakti që forcat tokësore ruse janë varfëruar përbën “indikacionin më të mirë se ata do ta kthejnë këtë në një luftë ajrore”.

Gjenerali Mark Milley, kryetar i Shefave të Shtabit të Përbashkët të SHBA, përshkroi se si forcat ruse, pavarësisht se kanë numra, po luftojnë në Donbas.

Duke folur së bashku me sekretarin, Milley u tha gazetarëve se “nga Kharkiv deri në Kherson, vija e frontit është mjaft e qëndrueshme – edhe pse shumë e dhunshme, shumë luftime”.

Pjesa më e madhe e lëvizjes është në zonën e Bakhmutit, shtoi ai, duke e përshkruar situatën në terren si “një betejë shumë domethënëse, rrëqethëse e shkatërrimit me viktima shumë të larta, veçanërisht nga pala ruse”.

“Sa do të zgjasë kjo? Është e vështirë të thuhet në të vërtetë, ka vazhduar për javë të tëra, “tha gjenerali, duke shtuar: “Unë nuk mendoj se ukrainasit thjesht do të shemben ose do të bien, mendoj se ata do të vazhdojnë të luftojnë.”