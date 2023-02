Mafia shqiptare një nga katër shtyllat kryesore në të cilat bazohej trafiku i kokainës, Artur Rrapaj tregon lidhjet me grupin ‘Nueva Generación’

Artur Rrapaj, shqiptari i arrestuar gjatë operacionit për kapjen e bosit më të madh të një rrjeti trafiku droge pseudonimin “Gato”, ka dhënë detaje rreth lidhjes së grupit “Nueva Generación” me mafien shqiptare.









Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias “Gato”, u arrestua në Pasto të Kolumbisë. Por, në të njëjtën kohë, disa bastisje u kryen në Ekuador. Agjentët mbërritën në pronat ku supozohej se banonte “Gato”. Surpriza kryesore e operativëve u gjet në një pronë në Samborondón, në Guayas. Në vendngjarje, efektivët informuan se arrestuan një shqiptar. 37-vjeçari shqiptar u kap me disa telefona satelitorë, pajisje GPS dhe 319 mijë dollarë cash. Inteligjenca e policisë nuk e kishte identifikuar Rrapajn si pjesë e strukturës së “Nueva Generación”, organizatë që drejtohej nga Sánchez Farfán. Megjithatë, me arrestimin e tij u nxorën në dritë të dhëna mbi një marrëdhënie që tashmë ishte gjurmuar. Oficerët identifikuan se mafia shqiptare që vepron në Guayas punon me kartelin “Nueva Generación”. Prania në Ekuador e Rrapajt, një shqiptari me precedentë penalë në Shqipëri dhe me pasaportë të skaduar 10 vite më parë, nuk është befasuese. Përkundrazi, konfirmon disa hipoteza të hetuesve.

ROLI I MAFIES SHQIPTARE

Që nga vitet 2000, e ashtuquajtura mafia shqiptare ka dërguar “emisarë” në Amerikën Latine. Konkretisht në Meksikë, Ekuador, Kolumbi dhe Peru. Qëllimi ishte blerja e kokainës së lirë, sipas një hetimi të “InsightCrime”. Një burim policor i tha PRIMICIAS se shqiptarët, me bazë në Ekuador, fshihen pas profilit të biznesmenëve të lidhur me eksportet e ushqimit. Por ata janë me të vërtetë përgjegjës për rregullimin e detajeve logjistike për dërgimin e kokainës në Evropë. Kjo ishte pikërisht një nga pikat e forta të strukturës së menaxhuar nga alias “Gato”. Në vitin 2022, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara e renditi Sanchezin si një nga narkotikët kryesorë në botë. Raporti thotë se dërgesat e kokainës me alias “Gato” bëheshin nga Ekuadori. Trafiku bëhej këtë përmes anijeve detare dhe kontejnerëve tregtarë.

KONTAKTI ME SINALOAN

Shtetet e Bashkuara e lidhën Sanchezin me meksikanin Miguel Ángel Valdez. Ky, nga ana tjetër, ishte ndërmjetësi me kartelin Sinaloa, të udhëhequr nga Ismael “El Mayo” Zambada. Në shtator 2022, qeveria meksikane detajoi se “El Mayo” Zambada ishte aleat me mafien shqiptare. Konkretisht me vëllezërit Luftar, Arben, Fatos dhe Ramiz Hysa. Përveç krijimit të rrugëve të drogës për në Evropë, shqiptarët bashkëpunojnë me Sinaloan në pastrimin e parave. Sipas një investigimi të gazetës “El Universal de México”, kjo strukturë menaxhon një rrjet kazinosh dhe biznesesh. Përmes këtyre qendrave pastrohen miliona euro nga krimi i organizuar.

NJË RRJET TRANSNACIONAL

Lidhjet e alias “Gato” me kartelin Sinaloa dhe mafien shqiptare nuk do të ishin të vetmet në nivel ndërkombëtar. Karteli i Gjeneratës së Re, i cili në Ekuador përbëhet nga grupe si “Los Lobos” dhe “Los Tiguerones”, do të kishte më shumë lidhje. Kjo u zbulua nga agjentët që morën pjesë në operacionin për kapjen e tij, si në Kolumbi ashtu edhe në Ekuador. Ndërkohë, kur u arrestua në Pasto, Sánchez Farfán ishte rrugës për në një takim me anëtarët e Frontit Oliver Sinisterra (FOS). Ky është një disident i Forcave të Armatosura Revolucionare të Kolumbisë (FARC), e cila vepron në Tumaco, pranë kufirit me Ekuadorin. Më parë, inteligjenca ushtarake ekuadoriane kishte raportuar se FOS punon ngushtë me “Los Tiguerones”. Marrëdhënia bazohet në dërgimin e kokainës që më pas transportohet në portet në bregdetin e Ekuadorit për eksport. Përveç kësaj, Prokuroria Kolumbiane e lidhi Sanchezin me të ashtuquajturin Klan Devesa. Kjo është një organizatë kriminale spanjolle e dedikuar për pritjen dhe shitjen e drogës në portet evropiane. Me fjalë të tjera, karteli Nueva Generación, i komanduar nga alias “Gato”, arriti të krijojë një strukturë narko-kriminale me lidhje me: Meksika (kartelet Sinaloa dhe Jalisco Nueva Generación), Kolumbi (Oliver Sinisterra Front), Evropa (Mafia Shqiptare dhe Klani Devesa)./panorama