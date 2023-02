Nderim për profesor Bajram Prezën në 100-vjetorin e lindjes

IZET. S. ÇULLI









Profesor Bajram Preza, që këtë shkurt do mbushte 100 vjeç, ka qenë një nga mjekët me emër në Shqipërinë e shekullit të kaluar, ndër neuropsikiatrit e parë, pedagog vizionar, drejtues klinike dhe katedre, kryeredaktor revistash shkencore, botues i mjaft librave dhe artikujve. Ai studimet e larta i nisi në Sarajevë dhe i përfundoi në ish Bashkimin Sovjetik(1953) ku u diplomua me rezultate të larta. I dashuruar me profesionin dhe librat u ka kushtuar atyre pjesën më të madhe të jetës. Ne që e kemi njohur e kemi ndarë me të çaste të mira e të vështira në profesion, mbajmë mend që profesor Preza lexonte në italisht, rusisht, anglisht, frëngjisht etj. Në bibliotekën e tij goxha të madhe gjeje lloj-lloj botimesh monografike, revista shkencore, libra artistike, dorëshkrimesh e vëzhgimesh klinike. Dijet që zotëronte, me përulësinë më të madhe i transmetonte te të tjerët, kolegët e studentët, madje nxiste te ta interesin për punë shkencore, duke I mbështetur pa rezerva për të mbrojtur tema doktorature. Mjaft syresh arritën deri në nivelin e profesorit në mjekësinë teoriko-praktike dhe drejtuese, si prof. Mentor Petrela, Jera Kruja etj….

Përveç punës së përditshme klinike si në Tiranë dhe në rrethe, ku e kërkonin shpesh, ai konsiderohet themelues i klinikës së neurologjisë në Shqipëri dhe ka qenë shefi i parë i saj e më pas i katedrës së neuropsikiatrisë për dekada me radhë. Sakaq, prof. Barjam Preza ishte anëtar dhe kryeredaktor i Buletinit të Shkencave Mjekësore, kryeredaktor i mbi dhjetë punimeve të serialit të neurologjisë, psikiatrisë dhe neurokirurgjisë, si edhe pjesëmarrës në grupin e përkthyesve të veprës së Harrisonit etj.

Prof. Preza, që më pas mori titullin e lartë të Akademikut, ishte zgjedhur anëtar nderi i Shoqatës së Neurologëve të Francës (1989) anëtar i Komitetit të Federatës Europiane të kokëdhembjeve dhe migrenës. Në biografinë e tij shënohet se prof. Preza ishte i pari që mbrojti temën e doktoraturës në vitin 1958, me “Polineuritet sulfanilamidikë ….. Për shumë dekada bashkë me kolegë të tjerë, si: Jani Avrami, Hysen Baboçi, Ali Kuqo, Luljeta Lleshi etj., dha lëndën e Neurologjisë, si edhe praktikat mësimore me studentët. Ai organizonte për vit sesionet shkencore në katedër me studime nga përvoja e specialistëve nga e gjithë Shqipëria; po ashtu, mbasditeve zhvillonte rrethe shkencore me studentët që dëshironin të zhvillonin më tej njohuritë. Shumë nga këta studentë ngjitën shkallët në sferën akademike dhe drejtuese, si Nestor Polimeri, Mentor Petrela, Jera Kruja etj. Profesori përsëriste shpesh shprehjen latine “Doctus cum libro” (I ditur me libra), kur vetë jepte shembullin i pari. Kështu, neuropsikiatria pati më tepër mjekë që u përfshinë në veprimtaritë e mësipërme, duke çarë me guxim në rrugët e vështira të shkencës.

Për pedagogjinë, taktin dhe etikën pedagogjike me studentët, për një punë sa më frytdhënëse dhe racionale, profesori pati një dhunti të veçantë dhe merak gjithashtu. Një herë na parashtroi disa nga tezat dhe kapitujt e një libri për çështjet e mësipërme, si edhe për higjienën e punës mendore, që donte ta përfundonte me sukses…

Është fakt që doktor Preza është i vetmi pedagog i Fakultetit të Mjekësisë që ka botuar më shumë libra (madje të vëllimshëm), shkrime shkencore, refleksione të ndryshme në gazetat dhe revistat e kohës. E nisi me “Polineuritet Sulfanilamidikë” (1961) me 370 burime literature në disa gjuhë, “Semiotika e sëmundjeve nervore” (1964), “Toksikologjia klinike”, (1973) me mbi 700 faqe, “Encefalografia klinike”, “Atlasi i Neurologjisë klinike” (me bashkautorë kryesorë: Hysen Baboçi, Ali Kuqo etj.), tekste të ndryshme të neurologjisë për studentët dhe mjekët. Po ashtu prof. Preza është marrë me përkthime tekstesh shkencore dhe artikuj të shumtë, që ua referonte mjekëve dhe grupit studentor.

Një punë kaq e madhe me libra, përkthime, fotografime rastesh dhe sistemim të materialeve të shumtë, ai ka pasur edhe mbështetjen e kolegëve të papërtuar e dashamirës, si: dr. Ali Kuqo, Hysen Baboçi, Jani Avrami, etj.

Doktor Preza si rrallëkush ishte i lidhur ngushte sa me profesionin dhe me njerëzit, madje për shëndetin e këtyre të fundit bënte shpesh sakrifica. Si shumë herë, kam qenë në një rast dëshmitar i një ngjarje gati të pazakontë. Ka qenë një ditë korriku ku ishim nisur të shkonim bashkërisht me familjet në një dasmë. Mirëpo, një telefonatë nga zonat veriore të vendit na ktheu nga rruga, gjithnjë me urdhër të doktor Prezës. Bashkëshortja, Makbule, s’e priti mirë këtë anulim të beftë, por ai i a preu aty për aty: “Kur shërohet një njeri në çdo vatër familjare, dasmë ka. Ja me të tilla dasma jam mësuar unë”. Shembuj të tillë ishin të pafundmë në jetën e doç tor Prezës. I tillë mbeti edhe në kushtet e ekonomisë së tregut, madje fshikullonte ashpër mjaft nga kolegët që përfitonin nga rrethanat dhe sensibiliteti i njerëzve dhe i zhvishnin pa mëshirë, sikundër edhe sot. Shpesh përsëriste se “Populli është i varfër”. Në dy sisteme kanë punuar edhe dr. Jani Basho, Frederik Shiroka, Besim Zyma, Kadri Kërçiku, Kristo Kristidhi, etj., por kur lexon biografitë e tyre, prek si me dorë shumë ndjenja humanizmi, duke mos rendur vrapthi pas parasë, “kësaj shërbyese të mirë, por padroni të keq”. Prof. Preza ishte sa i thjeshtë, aq dhe modest. Kur e telefononin nga rrethet, sidomos për neurohelmimet, nuk këshillonte aty për aty, por u thoshte të prisnin paksa…. ë! Dhe pas kësaj të kthente përgjigjen më të saktë. Nuk kishte drojë të thosh: Nuk e di! Aq sa mjek i mirë, ishte dhe një adhurues i veçantë i letërsisë, gjë që e vinte në vështirësi çdo bashkëbisedues. Ai citonte Homerin, Xhek Londonin, Heminguein, Dostojevskin, Tagorën, Lev Tolstoin, Gëten, Bokaçion, Petrarkën, Lermontovin, Gorkin, Çehovin… Letërsia, shprehej profesori: “Jo vetëm të kënaq, të edukon, por edhe të sublimon”. Sikundër ai, kemi pasur një plejadë të tërë pedagogësh, mjekë me dhunti të rralla filologjike, si prof. Ylli Popa, Besim Elezi, Ulvi Vehbiu, Skënder Dauti etj.

Figura e akademikut Bajram Preza ka qenë poliedrike dhe ka ndriçuar si një humanist i madh, mjek i shquar, pedagog me horizont të gjerë.