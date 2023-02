Nikki Haley shapall kandidaturën presidenciale republikane për vitin 2024, sfida e parë për Trump

Ish-ambasadorja e SHBA-së në OKB, Nikki Haley tha të martën (14 shkurt) se do të kërkojë nominimin presidencial republikan në vitin 2024, duke e vënë atë në kundërshtim me shefin e dikurshëm Donald Trump, ish-presidenti që kërkon gjithashtu të rifitojë Shtëpinë e Bardhë.









“Unë jam Nikki Haley dhe po kandidoj për presidente”, tha Haley në një video që ekipi i saj dërgoi me email.

Haley, ish-guvernatore e Karolinës së Jugut që shërbeu si ambasadore e SHBA në Kombet e Bashkuara nën drejtimin e Donald Trump, do të paraqesë planet e saj të fushatës në një fjalim në Charleston, Karolina e Jugut, të mërkurën.

Ajo u bë sfiduesja e parë e drejtpërdrejtë e Trumpit në një fushë republikane që pritet të rritet në javët dhe muajt e ardhshëm. Njoftimi i saj ishte një shenjë se gara e nominimit republikan po merr vrull.

Republikanë të tjerë të profilit të lartë që shikojnë një kandidim për vitin 2024 përfshijnë Guvernatorin e Floridës Ron DeSantis, ish-zëvendëspresidentin Mike Pence, senatorin amerikan Tim Scott nga Karolina e Jugut, Guvernatorin e New Hampshire Chris Sununu dhe ish-guvernatorin e Arkansas Asa Hutchinson, ndër të tjera.

“Është koha për një gjeneratë të re lidershipi – për të rizbuluar përgjegjësinë fiskale, për të siguruar kufirin tonë dhe për të forcuar vendin tonë, krenarinë dhe qëllimin tonë”, tha Haley, 51 vjeçe, në videon e saj.

Ajo gjithashtu iu kthye përvojës së saj të politikës së jashtme me një dhunti popullore.

“Kina dhe Rusia janë në marshim. Ata të gjithë mendojnë se ne mund të ngacmohemi, të shkelmojmë. Ju duhet ta dini këtë për mua: Unë nuk i duroj ngacmuesit. Dhe kur i kthen mbrapsht, i lëndon më shumë nëse ke veshur taka”, tha ajo.

Trump, 76 vjeç, fushata e të cilit ka nisur ngadalë, më 2 shkurt u tall me Haley-n në platformën e tij “Truth Social”, duke vënë në dukje se ajo kishte thënë më herët se do ta mbështeste Trump nëse ai kandidon në vitin 2024.

“Nikki duhet të ndjekë zemrën e saj, jo nderin e saj. Ajo duhet të vrapojë patjetër!” shkroi ai.

Karolina e Jugut pritet të presë një nga zgjedhjet e para të nominimit të republikanëve në vitin 2024 dhe do të luajë një rol të rëndësishëm në zgjedhjen e kandidatit eventual.

Një ditë pas ngjarjes së Haley-t, Scott do të nisë një “turne dëgjimi të fokusuar në Faith in America” ​​në Charleston, sipas një këshillimi për fushatën. Ai më pas do të kalojë nëpër Iowa, një shtet tjetër kyç i votimit të hershëm.

Vajza e emigrantëve

Vajza e dy emigrantëve indianë që drejtonin një dyqan të suksesshëm veshjesh në një pjesë rurale të shtetit, Haley ka fituar një reputacion në Partinë Republikane si një konservatore solide që ka aftësinë për të trajtuar çështjet e gjinisë dhe racës në një mënyrë më të besueshme sesa shumë nga bashkëmoshatarët e saj.

Haley e ka paraqitur veten si një mbrojtëse e palëkundur e interesave amerikane jashtë vendit, pasi ka shërbyer si ambasadore e SHBA në Kombet e Bashkuara nën Trump nga viti 2017 deri në vitin 2018. Gjatë asaj kohe, Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga marrëveshja bërthamore e Iranit, e cila u nënshkrua nën Presidentin Demokratik Barack Obama dhe ishte shumë jopopullor në mesin e republikanëve.

Një bashkëpunëtore e Haley tha se ajo zgjodhi të nisë fushatën e saj këtë herët në përpjekje për të tërhequr vëmendjen e votuesve dhe për të shkundur garën.

Shumë donatorë kryesorë republikanë dhe zyrtarë të zgjedhur në Karolinën e Jugut kanë kërkuar alternativa ndaj Trump mes shqetësimeve për zgjedhjen e tij, sipas bisedave të javëve të fundit me më shumë se një duzinë zyrtarë partiakë dhe strategë.

Disa republikanë të shquar, duke përfshirë Haley dhe Scott, zgjodhën të anashkalojnë një paraqitje të fushatës së Trump në Kolumbi muajin e kaluar, e cila kishte për qëllim të tregonte mbështetjen e tij në shtet.

Ndër sfidat kryesore të Haley do të jetë gjurmimi i një mesazhi të qëndrueshëm. Edhe në një fushë ku shumica e kandidatëve kanë ndryshuar mendjen e tyre për çështjet kryesore disa herë, Haley është veçanërisht kameleonike.

Ajo është distancuar disa herë nga Trump, për të zbutur më vonë retorikën e saj, duke thënë se ai ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në Partinë Republikane.

Ndërsa ajo ka kritikuar republikanët për dyshimin e pabazë mbi rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të 2020-ës, ajo bëri fushatë në emër të shumë kandidatëve që mbështetën pretendimet e rreme të Trump për mashtrime zgjedhore gjatë mandatit të mesëm të vitit 2022.