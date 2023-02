Shën-Valentini/ Cilat janë aksidentet seksuale më të shpeshta

Nëse me rastin e ditës së sotme të Shën Valentinit, biseda do të kthehej në temën e sigurisë dhe mbrojtjes, mendimi i parë – pothuajse automatikisht – do të ishte përdorimi i prezervativit. Ndërsa ndoshta do të ishte një çështje e thjeshtë nëse rreziqet për shëndetin në ditën e Shën Valentinit do të kufizoheshin me kaq, duket se incidentet që mund të na dërgojnë në dhomën e urgjencës janë po aq të shumta sa arsyet që njerëzit refuzojnë të mbajnë prezervativ.









Këto ditë, interneti dominohet nga artikujt me këshilla për kënaqësi të sigurta dhe për të festuar çdo lloj dashurie, nga të qenit i kujdesshëm me alkoolin dhe qirinjtë romantikë në shtëpi deri te rreziku i helmimit nga një ëmbëlsirë e prishur. Në të njëjtën kohë, aksidentet më të padëgjuara që kanë ndodhur gjatë seksit, si gruaja nga Kina e cila pësoi humbje të papritur të dëgjimit sensorineural (surdhimi i papritur) nga një puthje në vesh nga partneri i saj, apo gruaja 31-vjeçare i cili u gjet në dhomën e urgjencës me një frakturë të qafës dhe palcës kurrizore ” pas aktivitetit seksual në një pozicion ekstrem”, siç raportohet në botimin përkatës në Raportet e Rastit Kirurgjikekipi hulumtues nga Departamenti i Neurokirurgjisë, Qendra e Shkencave Shëndetësore të Universitetit Shtetëror të Luizianës, SHBA.

Natyrisht, çështja nuk kufizohet vetëm në raste të rralla. “Shumica e njerëzve gëzojnë marrëdhënie seksuale pa komplikime, por një numër i konsiderueshëm, megjithëse i vogël, duhet të kërkojnë ndihmë urgjente mjekësore për probleme shëndetësore të lidhura”, raportojnë studiuesit nga Universiteti i Bernës me pjesëmarrjen e profesorit të Universitetit të Mjekësisë Urgjente, Aristomeni Constantinos Hexadaktylou, me rastin e studimit të tyre të mëparshëm për pranimet në Urgjencë lidhur me aktivitetin seksual dhe konkluzionin se “Aktiviteti seksual është mekanikisht i rrezikshëm, potencialisht infektues dhe i rëndë për sistemin kardiovaskular… [dhe] duhen bërë më shumë përpjekje për të dokumentuar të gjitha këto komplikime për të përmirësuar strategjitë e trajtimit dhe parandalimit’.

Të gjitha sa më sipër sugjerojnë që për të festuar në mënyrë të sigurtë nuk mjafton një prezervativ. Një plan sigurimi shëndetësor me mbulim të shpenzimeve spitalore dhe ambulatore , një polic sigurimi për aksidente personaleedhe por në çdo rast me mbulim emergjence, do t’ju lejojë të keni paqe mendore. Mbulimi i incidenteve të një natyre të jashtëzakonshme ose urgjente, për aq kohë sa ato supozohen me kritere mjekësore dhe objektive, lejojnë diagnostikimin dhe kërkojnë trajtim, zakonisht përfshihet në mbulimin bazë të programeve spitalore. Sot, duke pasur parasysh natyrën e papritur të incidenteve, shumica e sigurimeve të kujdesit spitalor mbulojnë kostot që rrjedhin prej tij deri në një shumë të caktuar parash (p.sh. 300 €, 500 € ose 800 €), ndërsa e bëjnë parakusht që ai të trajtohet në kushte të kontraktuara. spitali.

Mos harroni: aksidentet mbulohen që në ditën e parë të vlefshmërisë.

Ngjarjet kardiake

Një grua 45-vjeçare u desh të shtrohej në spital për tre ditë kur aorta e saj tashmë e dëmtuar nuk mundi të përballonte presionin intensiv të orgazmës dhe pësoi një hematomë aortike intramurale, pra gjakderdhje nga muri i arteries kryesore të trupit. Më pas, më shumë se një në pesë (22.0%) e studimit nga Universiteti i Bernës shkuan në dhomën e urgjencës për shkak të një hemorragjie subaraknoidale, një gjendje urgjente dhe kërcënuese për jetën. Edhe pse ngjarjet kardiovaskulare si sulmet në zemër gjatë seksit janë të rralla , mund të lexoni këtu se si ato mbulohen nga politikat shëndetësore.

Shoku anafilaktik

Kompanitë e sigurimeve shëndetësore mund të përjashtojnë testet e alergjisë, por do të sigurojnë shpenzimet e nevojshme në rast se një goditje anafilaktike ju çon në urgjencë, si në rastin e kësaj gruaje 46-vjeçare.

Helmimi

Kini kujdes nëse nuk doni të paguani shpenzimet tuaja shëndetësore nga një helmim në darkë romantike. Lloji i policës dhe lloji i helmimit do të përcaktojë gjithashtu nëse do të jeni të mbuluar apo jo. Kështu, në rast helmimi nga ushqimi, policat e sigurimit nga aksidentet personale nuk do të ndihmojnë, pasi e klasifikojnë atë në përjashtimet bazë. Megjithatë, në rastin e salmonelozës, për të cilën Organizata Kombëtare e Shëndetit Publik thotë se “kjo është një sëmundje e zakonshme që zakonisht transmetohet duke ngrënë ushqim të kontaminuar”, një program spitalor do të ishte një shpëtimtar.

Megjithatë, helmimi kimik nga abuzimi me alkoolin, për shembull, do të mbulohet nga të dy llojet e politikave. Rrjedhimisht, mbulimi do të aktivizohet nga spitalet edhe për një episod gjakderdhjeje gastrike për shkak të konsumimit të tepërt të alkoolit, për sa kohë që është një incident i njëhershëm dhe jo pasojë e alkoolizmit. Lexoni më shumë rreth helmimit këtu , dhe rreth alkoolit këtu.

Trupat e huaj

Mund të mendohet shumë për hyrjen e trupave të huaj në trup me rastin e kësaj dite, ku më e famshmja ndoshta nga skenat më komike është gëlltitja e unazës së destinuar për një propozim martese. Heqja e trupit/trupave të huaj gjendet në listat e procedurave kirurgjikale të mbuluara nga programet spitalore. Diçka që mund të mos dihet gjerësisht, por vlen të përmendet janë rastet e apendicitit akut nga trupi i huaj, si në rastin e një gruaje 26-vjeçare, e cila në vitin 2016 iu nënshtrua një apendektomie të hapur urgjente dhe e cila zbuloi një copë prezervativi brenda lumeni i apendiksit.

Apendiciti akut është shkaku më i zakonshëm i operacionit akut abdominal dhe vlerësohet se një në 20 do ta përjetojë atë gjatë jetës së tyre. Lexoni më shumë se si mbulohet nga sigurimet shëndetësore këtu.

Frakturë e penisit

Në urgjencë nga marrëdhënia seksuale… E megjithatë, thyerja e penisit është një dëmtim që ndodh gjatë marrëdhënies seksuale dhe kërkon trajtim kirurgjik brenda 5 orëve nga ngjarja. Shkaktohet nga këputja e korporatave kavernoza të penisit të cilat janë përgjegjëse për ereksionin dhe mund të kenë efekte serioze afatgjata në funksionin seksual dhe urinar. Aksidenti shoqërohet me një “krisje” si zhurma e një frakture, dhimbje të forta, humbje ereksioni dhe shqetësime në urinim dhe ndonjëherë shoqërohet me këputje apo dëmtim të uretrës. Corpora cavernosum plasty, trajtimi i zgjedhur, gjendet në operacionet e mëdha urologjike, siç është plastia e fistulës uretral, e cila është një ndërlikim i mundshëm.

Infeksionet e traktit urinar dhe STD janë disa gjendje të tjera të padëshiruara mjekësore për të cilat duhet të dini nëse dhe si mbulohen.