Tërmeti në Turqi/ Shfaqen videot tronditëse nga operacionet e shpëtimit!

Video tronditëse të përpjekjeve të EMAK për të gjetur të mbijetuarit në rrënojat pas tërmeteve shkatërruese në Turqi u publikuan nga Shërbimi Zjarrfikës.









Në video, shpëtimtarët e EMAK-ut shihen në rrënoja, me pamjet që tregojnë shkallën e vështirësisë dhe rreziqeve me të cilat u përballën derisa ishin në rrënoja.

Misioni grek shpëtoi nga rrënojat 5 persona, mes tyre tre fëmijë.

Videoja e parë tregon një grua të bllokuar dhe duke pritur me durim që shpëtimtarët ta nxjerrin nga rrënojat. Burrat e EMAK-ut i kanë dhënë një batanije izotermale për t’u mbrojtur nga i ftohti dhe kur e pyesin nëse është mirë, ajo përgjigjet pozitivisht me një gjest dhe buzëqesh.

Në një video tjetër, shpëtimtarët thërrasin “Habir”, më pas zëri i një djali të vogël dëgjohet përmes rrënojave.

Shikoni videot

Ekipet e shpëtimit grekë, të cilët ishin ndër të parët që tentuan zonat e prekura nga tërmeti, përjetuan momente shumë të forta dhe të vështira. Emocionet që kanë ndjerë pas këtij operacioni nuk do t’i harrojnë kurrë, siç theksuan ata.

Siç tha në një konferencë për media më herët, zjarrfikësi Thomas Krikelis nga zjarrfikësit e EMAK-ut, momenti më i vështirë për të ka qenë kur gjatë operacionit të shpëtimit të Irenës (Irenës) “na la dy herë”. Bëhet fjalë për vajzën e cila ka shkuar aq larg sa ka kërkuar t’i presin këmbën për t’u çliruar.

“Nuk e pashë se më ndante një tra, por kolegu im Konstantinos Nikas që ishte me të dhe i mbante për dore filloi ta thërriste emrin. Aty na duheshin sepse mundi që kishim dhënë ishte i pakonkurrueshëm”, shtoi zjarrfikësja e EMAK-ut.

Nga ana e tij, piragosi Konstantinos Nikasraportoi një incident më 8 shkurt kur një djalë 11-vjeçar doli jashtë. “U ndodha matanë rrugës ndërsa ekipi po punonte me vajzën 6-vjeçare që shpëtuam. Isha unë duke bere maksimumin se nuk kisha mundësi, po i jepnim ujë me gotë dhe po arrija ta lagia sepse ishte shtrire, ne një moment ishte lagur, kërkova nje kashtë, më sollën një kashtë të gjelbër në formë palme dhe sa herë e nxirrja më thoshte “jo, jo” të vazhdoj. Në të njëjtën kohë, ai vazhdonte të thoshte “10%” që do të thotë se nuk mund të duronte më dhe ishte në kufirin e tij. Kolegët e tjerë përfundimisht e nxorën jashtë dhe gjithçka shkoi mirë”.

Kreu i ekipit të EKAV-it, Sokratis Doukas , është prekur dukshëmai qëndroi në një imazh kur delegacioni grek mbërriti në Hataj: “Ne ishim njerëzit e parë që kishim mbërritur atje dhe po kërkonim një lidhje për të filluar. Pastaj erdhi një djalë i vogël 7-8 vjeç dhe më solli një kuti me biskota dhe për mua ishte shumë më e lartë dhe më e fortë se të gjitha imazhet e tjera”.

Për zjarrvënësin Panagiotis Yiannopoulos, imazhi më karakteristik ishte ai i “fëmijëve që luanin në një kënd lojërash duke buzëqeshur në mes të shkatërrimit”.

“Ne u tronditëm nga zërat e të varrosurve për së gjalli, të cilët më pas u ndalën dhe ishim në ankth t’i dëgjonim sërish”, shtuan drejtuesit e EMAK-ut.