U kap me heroinë, arresohet 26-vjeçari shqiptar në Zvicër

Një i shqiptar është arrestuar në Zyrih të Zvicrës pasi akuzohet për trafik droge.









26-vjeçari shqiptar u kap me kokainë dhe heroinë në Kreuzplatz të Zyrihu, ndërsa në shtëpinë e tij u gjetën dhe u sekuestruan nga policia më shumë se 1 kg lëndë narkotike, produkte prerëse dhe disa qindra franga. Autoritetet bëjnë me dije se shumë që i riu do të përfitonte nga shitja e tyre do të ishte mbi 30 mijë franga.

I arrestuari është dërguar në prokurorinë e Zyrihut për të marrë dënimin për veprën ligjore të shkelur.