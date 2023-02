‘Me urgjencë do t’i japim mbështetjen e premtuar’/ Grupi i Mbrojtjes në SHBA: Do pajisim me armë Ukrainën

Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara, Lloyd Austin, tha të martën se Grupi i Kontaktit të Ukrainës do të mbështesë “luftën e Ukrainës për liri në një afat të gjatë”, duke shtuar se kjo do të ndihmonte gjithashtu në avancimin e Ukrainës gjatë një “kundërofensive të pranverës”.









“Me unitet dhe urgjencë, ne do të japim përsëri mbështetjen që i kemi premtuar Ukrainës,” tha Austin përpara takimit të grupit të kontaktit të Mbrojtjes së Ukrainës në Bruksel. “Ne do t’i vendosim aftësitë në duart e forcave të trajnuara ukrainase … në mënyrë që ata të mund të jenë të integruar së bashku në fushën e betejës”, raporton CNN.

Grupi, i formuar në qershor 2022, përbëhet nga më shumë se 40 vende që takohen çdo muaj për të koordinuar dërgesat e armëve dhe pajisjeve në Ukrainë.

Austin tha gjithashtu se është zotuar për gati 50 miliardë dollarë “ndihmë vdekjeprurëse” për Ukrainën që nga fillimi i pushtimit rus vitin e kaluar.

“Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Holanda po punojnë së bashku për të ofruar sisteme të mbrojtjes ajrore Patriot në Ukrainë,” tha ai. “Franca dhe Italia po punojnë për të siguruar një sistem të mbrojtjes ajrore SAMP/T”.

Pasi renditi donacionet e vendeve të tjera për Ukrainën, Austin tha një vit pas pushtimit të Rusisë, Putin “po vë bast se mund të na presë”.

“Por një vit më vonë, ne jemi të bashkuar si kurrë më parë,” tha Austin.