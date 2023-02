Partia Demokratike do të zhvillojë protestën e radhës kombëtare më datë 3 Mars.









Lajmi është konfirmuar për Panorama TV nga gazetari Mariglen Kume. Nuk dihen ende detajet e kësaj protested he as vendi ku do të mbahet.

Opozita zhvilloi protestën e fundit kombëtare me datë 11 Shkurt. Ndërkohë që një ditë më parë PD dhe PL protestuan para parlamenti