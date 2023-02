3 shenjat e zodiakut që kanë më shumë gjasa të martohen më vonë në jetë

Grafiku juaj i lindjes mund të zbulojë shumë për jetën tuaj të dashurisë, të tilla si lloji i partnerit me të cilin jeni më i pajtueshëm ose sa gjasa keni për t’u ndarë. Përveç kësaj, mund t’ju tregojë se kur keni gjasa të martoheni. Dhe ndërsa një astrolog profesionist do të gërmojë më thellë në tabelën tuaj për të mbledhur informacione më specifike, një vështrim në shenjën tuaj mund t’ju japë njohuri.









Sipas Emily Newman, astrologe, janë tre shenja të zodiakut që kanë më shumë gjasa të martohen më vonë në jetë.

Dashi

Dashi priret të “ngecë” në fazën e muajit të mjaltit të një marrëdhënieje. Ata ndihen mirë në fazat e hershme të marrëdhënies së tyre, ndërsa kanë frikë se një angazhim më serioz do t’i heqë lirinë. Kjo është arsyeja pse ata do të argëtohen sa më shumë që të munden. “Ata pëlqejnë të marrin vendimet e tyre. Ata gjithashtu marrin shumë kohë për të gjetur partnerin e duhur. Kjo është arsyeja më e rëndësishme pse ata zakonisht martohen më vonë në jetë. Shpesh e ndjejnë se partneri do t’i heqë lirinë”, thotë astrologu.

Binjakët

Si një nga shenjat më sociale dhe të sunduar nga Mërkuri (planeti i komunikimit), Binjakët nuk sheh asnjë arsye për të qëndruar në një lidhje vetëm me një person për jetën. Përveç kësaj, ata mërziten shumë lehtë dhe kanë nevojë për stimulim të vazhdueshëm për t’i mbajtur ata vigjilentë. “Ata i duan njerëzit që sfidojnë mendjet e tyre. Janë lozonjare dhe mërziten lehtësisht. Ata vendosin standarde të larta për marrëdhëniet e tyre dhe dëshirojnë të gjejnë një partner ideal. Kjo është arsyeja pse ata janë të ngadalshëm për t’u përkushtuar për jetën’.

Ujori

Shpirti i lirë i zodiakut nuk u beson lehtë njerëzve dhe nuk hyn në norma dhe rregulla. Ujorët janë të pavarur, progresivë dhe shumë inteligjentë, ndërsa janë shumë të vetëdijshëm për lirinë e tyre. “Ata e shijojnë veçanërisht beqarinë dhe kur vendosin të angazhohen, kanë nevojë për një partner që u jep hapësirë ​​në marrëdhënien e tyre. Ata nuk e vlerësojnë traditën aq shumë sa shenjat e tjera, kështu që martesa nuk është e nevojshme për ta”.