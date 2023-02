Bota ka nevojë për më shumë naftë!

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) rriti parashikimet për kërkesën globale të naftës ndërsa Kina rihap ekonominë e saj pas viteve të bllokimeve anti-Covid.









Agjencia rriti vlerësimet e kërkesës globale me 500.000 fuçi në ditë për tremujorin e parë. Si rezultat, konsumi botëror do të rritet me 2 milionë fuçi në ditë këtë vit.

“Rihapja e Kinës do t’i japë një shtysë të mirëpritur ekonomisë botërore të dëshpëruar,” tha këshilltari me bazë në Paris. “Vendi do të rifillojë rolin e tij si motori kryesor i rritjes së kërkesës botërore për naftë”.

Megjithatë, IEA tha se tregjet globale të naftës ka të ngjarë të mbeten në suficit në gjysmën e parë të vitit mes prodhimit çuditërisht të fuqishëm nga Rusia.

Ndërsa vendi njoftoi javën e kaluar se do të ulë prodhimin në përgjigje të sanksioneve perëndimore, IEA uli ndjeshëm pritshmëritë për shtrirjen e rënies së furnizimit nga Rusia. Prodhimi do të bjerë 1 milion fuçi në ditë deri në fund të tremujorit të parë, kundrejt niveleve të paraluftës, në vend të 1.6 milion fuçive të vlerësuara muajin e kaluar.

Nafta ka pasur një fillim të lëkundur të vitit, duke u tregtuar afër 85 dollarë për fuçi në Londër, ndërsa tregtarët vlerësojnë nëse Kina mund të rifillojë me sukses aktivitetin ekonomik pa shkaktuar një valë të rasteve të virusit, dhe ndërsa rritja e kërkesës është mjegulluar nga politika më e shtrënguar monetare dhe frika e vazhdueshme e një recesioni.

Megjithatë, tregjet globale janë të vendosura të shtrëngohen në gjysmën e dytë të vitit pasi sanksionet po dëmtojnë Rusinë dhe rimëkëmbja e Kinës po fiton vrull, sipas IEA.

Fokusohuni te deficiti

“Oferta botërore e naftës duket se do të tejkalojë kërkesën gjatë gjysmës së parë të vitit 2023, por balanca mund të zhvendoset shpejt në deficit pasi kërkesa rimëkëmbet dhe një pjesë e prodhimit rus mbyllet”, tha agjencia.

Kërkesa kineze do të rritet me 900.000 fuçi në ditë këtë vit pas një tkurrje rekord në 2022, duke arritur në 15.9 milionë fuçi në ditë, tha IEA.

Fluturimet e brendshme u rritën me 80% gjatë festës së Vitit të Ri Hënor, tregojnë të dhënat e aviacionit kombëtar, dhe tregtari i naftës Unipec ka çuar në një zbavitje blerjesh midis kompanive kineze, duke rrëmbyer miliona fuçi nga Lindja e Mesme.

“Treguesit e menjëhershëm për janarin sugjerojnë një rritje të mprehtë të aktivitetit dhe lëvizshmërisë kineze,” tha IEA. “Pas rikthimit të Pekinit në fund të vitit 2022 ne presim që kërkesa kineze për naftë të rritet shpejt dhe të tejkalojë me lehtësi nivelet e 2021 deri në fund të vitit.”

Burimi: Bloomberg/ Përshtati: Gazeta Shqiptare