EMRAT/ Shpërndanin kokainë në doza, arrestohet e reja dhe një 42-vjeçar në Shkodër

Dy persona janë arrestuar në Shkodër, pasi shpërndanin droga të forta në doza.









Në pranga kanë rënë shtetasit Ermal Dhampiraj, 42 vjeç dhe Samanta Dedushih, 22 vjeçe, ku pas kontrollit të policisë i është sekuestruar kokaina dhe një dorezë metalike.

Njoftimi i policisë:

Shkodër/Kontrolle të shtuara nga Policia, për kapjen e shtetasve që shpërndajnë lëndë narkotike në ambiente të ndryshme. Si rezultat i kontrolleve, vihen në pranga 2 shtetas që shpërndanin droga të forta në doza.

Gjatë kontrollit në automjetin me të cilin qarkullonin këta shtetas, Policia ka gjetur doza kokaine, të cilat këta shtetas do t’i shitnin në qytetin e Shkodrës. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve, në zbatim të planit të masave për kapjen dhe ndalimin e shtetasve që ushtrojnë aktivitetin kriminal të shpërndarjes së lëndëve narkotike, duke u bazuar dhe në informacionet e siguruara përmes inteligjencës informative, kanë vijuar kontrollet në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja” të DVP Shkodër. Si rezultat i kontrolleve u arrestuan në flagrancë shtetasit:

Dh., 42 vjeç, banues në fshatin Shtoj i Ri, Shkodër dhe S. D., 22 vjeçe, banuese në Shkodër.

Në lagjen “10 Korriku”, Shkodër, shërbimet e Policisë kanë ndaluar për kontroll, automjetin me drejtues shtetasin E. Dh. dhe pasagjere shtetasen S. D. Gjatë kontrollit fizik ndaj këtyre shtetasve dhe kontrollit në automjet është gjetur një sasi lënde e dyshuar narkotike kokainë e ndarë në doza, gati për shitje, si dhe një përforcues grushti (dorezë metalike), të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Nga veprimet hetimore dyshohet se këta shtetas shpërndanin droga të forta në doza, në qytetin e Shkodrës. Vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të veprimtarisë kriminale të këtyre shtetasve.