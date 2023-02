Gazetarja ruse Maria Ponomarenko dënohet me 6 vjet burg për lajmin mbi grevën në Mariupol

Një gjykatë ruse ka dënuar gazetaren kundër luftës Maria Ponomarenko me gjashtë vjet burg sipas ligjit të ashtuquajtur të lajmeve të rreme të Kremlinit, lidhur me një postim në mediat sociale në lidhje me grevën e Moskës në një teatër të Mariupolit.









Gjykata në Barnaul në Siberi “dënoi gazetaren e RusNews, Maria Ponomarenko me gjashtë vjet burg”, shkroi RusNews në kanalin e saj Telegram të mërkurën, duke shtuar se ajo gjithashtu do të ndalohet nga aktivitetet gazetareske për pesë vjet.

RusNews tha se rasti lidhej me një postim të Ponomarenkos në rrjetin e mesazheve Telegram në lidhje me sulmet ajrore të Rusisë në mars 2022 në një teatër në Mariupol në Ukrainë, duke vrarë qindra civilë të strehuar. Amnesty International e quajti atë një “krim të qartë lufte” nga forcat ruse. Kremlini ka mohuar përgjegjësinë për sulmet ajrore, pavarësisht dëshmive të shumta okulare për të kundërtën.

Një gjykatë e qarkut e shpalli Ponomarenkon, i cili u arrestua në prill, fajtor për shkelje të një ligji që Presidenti rus Vladimir Putin miratoi pak pasi filloi pushtimin e tij në Ukrainë, i cili kriminalizon “shpërndarjen publike të informacionit të rremë me vetëdije” për veprimet e ushtrisë ruse. Ai përfshin dënime deri në 15 vjet burg.

Në fillim të këtij muaji, komentatori i shquar rus dhe kritiku i Putinit Alexander Nevzorov u dënua në mungesë me tetë vjet burg për përhapjen e “lajmeve të rreme” në lidhje me luftën e Moskës kundër Ukrainës.