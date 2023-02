Gripi i shpendëve po frikshëm përhapet në vende të reja, kërcënon pa ndërprerje ‘luftën’ ndaj shpendëve

Gripi i shpendëve ka arritur në zona të reja të globit dhe është bërë endemik për herë të parë në disa zogj të egër që transmetojnë virusin te shpendët, sipas veterinerëve dhe ekspertëve të sëmundjeve, të cilët paralajmërojnë se tani është një problem pwr gjatë gjithë vitit.









Reuters foli me më shumë se 20 ekspertë dhe fermerë në katër kontinente të cilët thanë se prevalenca e virusit më të egra sinjalizon se shpërthimet rekord nuk do të ulen në fermat e shpendëve, duke rritur kërcënimet për furnizimin me ushqim në botë. Ata paralajmëruan se fermerët duhet ta shohin sëmundjen si një rrezik serioz gjatë gjithë vitit, në vend që të fokusojnë përpjekjet parandaluese gjatë sezoneve të migrimit të pranverës për shpendët e egër.

Shpërthimet e virusit kanë vazhduar në Amerikën Veriore dhe Jugore, Evropë, Azi dhe Afrikë, të pamposhtur nga të nxehtit e verës apo të ftohtit të dimrit, që kur ai lloj mbërriti në Shtetet e Bashkuara në fillim të vitit 2022 që ishte gjenetikisht i ngjashëm me rastet në Evropë dhe Azi.

Çmimet e vezëve vendosën rekord pasi sëmundja zhduku dhjetëra miliona pula vitin e kaluar, duke e lënë një burim kryesor të proteinave të lira jashtë mundësive të disa prej më të varfërve në botë në një kohë kur ekonomia globale po rrëqethet nga inflacioni i lartë.

Sipas ekspertëve, zogjtë e egër janë kryesisht përgjegjës për përhapjen e virusit. Shpendët e ujit si rosat mund ta bartin sëmundjen pa ngordhur dhe ta transmetojnë atë te shpendët përmes feçeve të kontaminuara, pështymës dhe mjeteve të tjera.

Përpjekjet më të mira të fermerëve për të mbrojtur kopetë po dështojnë.

Në Shtetet e Bashkuara, Rose Acre Farms, prodhuesi i dytë më i madh i vezëve në vend, humbi rreth 1.5 milionë pula në një vend prodhimi të Qarkut Guthrie, Iowa, vitin e kaluar, edhe pse kushdo që hynte në hambarë duhej të bënte dush së pari për të hequr çdo gjurmë të virusi, tha shefi ekzekutiv Marcus Rust.

Një fermë kompanie në Weld County, Kolorado, u infektua dy herë brenda rreth gjashtë muajsh, duke vrarë më shumë se 3 milionë pula, tha Rust. Ai mendon se era e shpërtheu virusin nga fushat e afërta ku patat defekonin.

“Ne u gozhduam”, tha Rust. “Thjesht shkul flokët”.

Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca dhe Japonia janë ndër vendet që kanë pësuar humbje rekord të shpendëve gjatë vitit të kaluar, duke i lënë disa fermerë të ndihen të pafuqishëm.

“Gripi i shpendëve po shfaqet edhe në një fermë të re shpendësh me pajisje moderne dhe pa dritare, kështu që gjithçka që mund të bëjmë tani është t’i kërkojmë Zotit të shmangë një shpërthim”, tha Shigeo Inaba, i cili rrit pulat për mish në prefekturën Ibaraki pranë Tokios.

Shpendët në hemisferën veriore konsideroheshin më parë si më të rrezikuarit kur zogjtë e egër janë aktivë gjatë migrimit të pranverës. Rritja e niveleve të virusit në një gamë të gjerë të shpendëve të ujit dhe shpendëve të tjerë të egër do të thotë që shpendët tani përballen me rreziqe të larta gjatë gjithë vitit, thanë ekspertët.

“Është një luftë e re”, tha Bret Marsh, veterineri shtetëror në shtetin amerikan të Indianës. “Është në thelb një vigjilje 12-mujore”.

Në një shenjë që kërcënimi pritet të vazhdojë, Marsh po kërkon fonde nga ligjvënësit e Indianës për të punësuar një veteriner shtesë të shpendëve dhe një specialist të shëndetit të shpendëve. Indiana humbi më shumë se 200,000 gjela të detit dhe zogj të tjerë gjatë vitit të kaluar, ndërsa vdekjet totale në SHBA arrijnë në 58 milionë zogj, sipas të dhënave të qeverisë amerikane, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm të 2015-ës.

Virusi është zakonisht vdekjeprurës për shpendët, dhe tufa të tëra asgjësohen kur edhe një zog rezulton pozitiv.

Vaksinimet nuk janë një zgjidhje e thjeshtë: ato mund të zvogëlojnë, por jo të eliminojnë kërcënimin nga virusi, duke e bërë më të vështirë zbulimin e pranisë së tij në një tufë. Megjithatë, Meksika dhe BE-ja janë ndër ata që vaksinojnë ose mendojnë të vaksinohen.

Problem global

Zogjtë e egër e kanë përhapur sëmundjen më larg dhe më gjerë në mbarë botën se kurrë më parë, me gjasë që mbajnë sasi rekord të virusit, tha Gregorio Torres, kreu i departamentit të shkencës në Organizatën Botërore për Shëndetin e Kafshëve me qendër në Paris, një grup ndërqeveritar dhe global. autoriteti për sëmundjet e kafshëve. Virusi ndryshoi nga shpërthimet e mëparshme në një formë që ndoshta është më e transmetueshme, tha ai për Reuters.

“Sëmundja është këtu për të qëndruar të paktën në afat të shkurtër”, tha Torres.

Torres nuk mund të konfirmonte se virusi është endemik në zogjtë e egër në mbarë botën, megjithëse ekspertë të tjerë thanë se ai është endemik në zogj të caktuar në vende si Shtetet e Bashkuara.

Ndërsa virusi mund të infektojë njerëzit, zakonisht ata që kanë kontakt me zogj të infektuar, Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se rreziku për njerëzit është i ulët.

Forma e virusit që qarkullon po infekton një gamë më të gjerë zogjsh të egër sesa versionet e mëparshme, duke përfshirë ata që nuk migrojnë në distanca të gjata, tha David Suarez, ushtrues detyre i drejtorit të laboratorit të Laboratorit të Kërkimeve Juglindore të Shpendëve të qeverisë së SHBA-së në Gjeorgji.

Infeksione të tilla të zogjve “rezidentë” po ndihmojnë që virusi të vazhdojë gjatë gjithë vitit, kur nuk ishte më parë, tha ai.

‘Shkapet’ e zeza, të cilat banojnë në jug të Shteteve të Bashkuara dhe më parë shmangnin infeksionet, tani janë ndër speciet që vuajnë, tha David Stallknecht, drejtor i Studimit të Sëmundjeve të Kafshëve të Egra Juglindore në Universitetin e Gjeorgjisë.

Virusi ka infektuar gjithashtu gjitarë si dhelpra, arinj dhe foka.

“Ne të gjithë duhet të besojmë në mrekulli”, tha Stallknecht, “por unë me të vërtetë nuk mund të shoh një skenar ku do të zhduket”.

Kalimi i kufijve

Nivelet e larta të virusit te zogjtë si bajaku me krahë blu, rosat që migrojnë në distanca të gjata, ndihmuan në përhapjen e virusit në pjesë të reja të Amerikës së Jugut, tha Stallknecht.

Vendet duke përfshirë Perunë, Ekuadorin dhe Bolivinë në muajt e fundit raportuan raste.

Ekuadori vendosi një emergjencë tre-mujore për shëndetin e kafshëve më 29 nëntor, dy ditë pasi u zbulua rasti i parë, tha Ministria e Bujqësisë dhe Blegtorisë e vendit. Deri më tani, më shumë se 1.1 milion zogj kanë ngordhur, tha ministria.

Rastet në Bolivi e vendosin sëmundjen pranë Brazilit gjigant të shpendëve.

“Të gjithë janë të përqendruar në parandalimin e gripit që të arrijë në vendin tonë”, tha Gian Carlos Zacchi, i cili rrit pula për përpunuesin Aurora në Chapecó në shtetin Santa Catarina të Brazilit.

Disa ekspertë dyshojnë se ndryshimi i klimës mund të kontribuojë në përhapjen globale duke ndryshuar habitatet e shpendëve të egër dhe shtigjet migratore.

“Dinamika e shpendëve të egër ka ndryshuar dhe kjo ka lejuar që viruset që jetojnë në to të zhvendosen gjithashtu”, tha Carol Cardona, një eksperte e gripit të shpendëve dhe profesore në Universitetin e Minesotës.

Fermerët po provojnë taktika të pazakonta për të mbrojtur shpendët, me disa që përdorin makineri që bëjnë zhurma të larta për të trembur zogjtë e egër, thanë ekspertët.

Në Rhode Island, Eli Berkowitz, një prodhues i vezëve dhe shefi ekzekutiv i Little Rhody Foods, spërkati dezinfektuesin Lysol në jashtëqitjen e patës në një vendkalim të fermës së tij në rast se përmbante virusin. Ai gjithashtu kufizon vizitorët në fermë, një masë paraprake më tradicionale.

Berkowitz tha se ai po përgatitet për mars dhe prill kur sezoni i migrimit do të përbëjë një rrezik edhe më të madh për shpendët.

“Më mirë të shtrëngohesh dhe të mbash për jetën tënde të shtrenjtë”, tha ai.