Trajtimi i ish-presidentit gjeorgjian Mikheil Saakashvili, i cili thuhet se po helmohet në paraburgim në Tbilisi, përbën një kërcënim për ambiciet e Gjeorgjisë për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian, tha Parlamenti Evropian në një rezolutë të mërkurën.









“Dështimi i vazhdueshëm për të përmirësuar situatën e ish-presidentit Mikheil Saakashvili do të vazhdojë të dëmtojë reputacionin e Gjeorgjisë dhe të pengojë perspektivat e saj të kandidaturës në Bashkimin Evropian”, thuhet në rezolutën, e cila u miratua me një shumicë dërrmuese prej 577 kundër 33, me 26 deputetë të abstenuar.

“Vdekja e Mikheil Saakashvilit në paraburgim do të ishte një goditje për demokracinë gjeorgjiane dhe për reputacionin ndërkombëtar të Gjeorgjisë”, thuhet në rezolutë.

Gjeorgjia aplikoi për anëtarësim në BE marsin e kaluar, së bashku me Moldavinë dhe Ukrainën. Por, ndryshe nga dy të tjerat, asaj nuk iu dha statusi i kandidatit dhe do të duhet të zbatojë disa reforma fillimisht – duke përfshirë forcimin e pavarësisë së sistemit gjyqësor të vendit.

Ideja për t’u bashkuar me BE-në gëzon mbështetje dërrmuese publike në Gjeorgji, por partia në pushtet ‘Ëndrra Gjeorgjiane’, në pushtet që nga viti 2012, nuk ka arritur të tregojë përkushtimin e saj ndaj këtyre aspiratave evropiane, duke shtyrë shumë të pyesin nëse Ëndrra Gjeorgjiane po e qetëson Rusinë në dëm të E ardhmja evropiane e Gjeorgjisë.

Saakashvili u arrestua me akuza për shpërdorim të pushtetit në tetor 2021, pasi u kthye në Gjeorgji nga shtatë vjet në mërgim të vetë-imponuar. Ish-presidenti pro-perëndimor i Gjeorgjisë është arrestuar që atëherë dhe pretendon se akuzat kundër tij janë të motivuara politikisht.

Në disa raste, ai dukej i dobët dhe i dobësuar dhe dukej shumë i dobësuar në paraqitjet në video përpara gjykatës së Tbilisit që trajtonte çështjen e tij gjatë javëve të fundit.

Në fillim të këtij muaji, gjykata refuzoi ankesën e tij për t’u liruar për arsye shëndetësore.

Qeveria gjeorgjiane, nën kryeministrin Irakli Garibashvili, po përballet me presionin diplomatik ndërkombëtar në rritje, si nga BE ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara, për të trajtuar gjendjen mjekësore të Saakashvilit.

Polonia dhe Ukraina kanë ofruar të dyja të mirëpresin ish-presidentin gjeorgjian për trajtim, por autoritetet gjeorgjiane deri më tani kanë refuzuar të lirojnë Saakashvilin, duke thënë se kjo do të “destabilizonte vendin”.

Në një amendament të minutës së fundit që u miratua gjithashtu – edhe pse me një shumicë më të vogël – rezoluta e Parlamentit veçoi Bidzina Ivanishvili, një oligark dhe ish-kryeministër i Gjeorgjisë, si përgjegjës për ndalimin e vazhdueshëm të Saakashvilit “si pjesë e një hakmarrjeje personale” kundër ish presidenti.

Ndonëse zyrtarisht nuk është më aktiv në politikë, Ivanishvili, i cili bëri pasurinë e tij në Rusi në vitet 1990, besohet gjerësisht se po i tërheq fijet në republikën e vogël të Kaukazit.