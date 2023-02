Ka ndërruar jetë aktorja amerikane dhe “seks simboli”, Raquel Wells

Raquel Wells është ndarë nga jeta në moshën 82-vjeçare. Vdekja e saj u njoftua nga familja e saj, ndërsa TMZ konfirmoi lajmin e pakëndshëm.









Sipas njoftimit, ajo ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm pasi vuante nga një sëmundje. Nuk janë dhënë detaje të mëtejshme.

Raquel Welch has passed away at the age of 82. What a life. Rest in peace… pic.twitter.com/Lp0ECK3ugB — Rex Chapman (@RexChapman) February 15, 2023

Ajo lindi më 5 shtator 1940 në Çikago nga një baba bolivian dhe një nënë amerikane. Marrëdhëniet e këqija të çiftit e vendosën në pozitë të vështirë të renë Raquel dhe e vetmja rrugëdalje nga realiteti ishte përfshirja në kërcim dhe teatër. Ajo e filloi karrierën e saj në moshën 19-vjeçare dhe luajti në rreth 65 filma.

Në vitin 1973, ajo u nderua me Golden Globe për rolin e saj si Constance në filmin Dartanian and the Three Musketeers së Richard Lester-it së bashku me tre yjet e kohës, Oliver Reed, Michael York dhe Richard Chamberlain.

Përveç sharmit, ajo ka treguar edhe aftësitë e saj në aktrim, madje edhe si aktore humori. Ajo u nominua edhe një herë për Golden Globe, në vitin 1987 për rolin kryesor në filmin dramatik “Right to Die”, duke luajtur një grua që vuante nga një sëmundje e rëndë dhe pamja e saj nuk i ngjante aspak gruas që digjte zemrat.

Ajo u bë e njohur për publikun e gjerë për rolet e saj në ‘Fantastic Voyage’ dhe ‘One Million Years BC’, në të cilat ajo luajti në vitin 1966. Ajo gjithashtu u shfaq në ‘The Cher Show’ në 1975 dhe interpretoi ‘I’m a Woman”.

RIP RAQUEL WELCH (1940-2023) Here she is at her dazzling best in 1975 singing I’M A WOMAN with CHER. pic.twitter.com/v0Nr69EPF8 — James Leighton (@JamesL1927) February 15, 2023

Herë pas here, revista të ndryshme e përfshinin në listën e aktoreve më seksi të të gjitha kohërave. Ajo u emërua “1 nga 100 yjet më seksi në historinë e filmit” nga revista Esquire dhe #3 e “100 yjet më seksi të shekullit të 20” nga Playboy.

RIP Raquel Welch pic.twitter.com/JXoAsk0S33 — Dr Sabina Stent (@SabinaStent) February 15, 2023

Raquel u martua 4 herë gjatë gjithë jetës së saj. Së pari, James Wells në ’59 dhe martesa e tyre zgjati deri në ’64. Ata kishin së bashku dy fëmijë, Damon dhe Tani, të cilët u bënë edhe aktorë.

View this post on Instagram A post shared by Asgard Press (@asgardpress)

Më pas ajo u martua me Patrick Curtis në ’67 dhe ata qëndruan së bashku deri në ’72. Në vitin 1980 ajo ngjiti shkallët e kishës me Andre Weinfeld dhe martesa e tyre zgjati deri në vitin 1990. Më në fund, ajo u martua me Richard Palmer në ’99 dhe qëndroi me të deri në vitin 2008.

View this post on Instagram A post shared by Ryan Greenwood (@ryrygr1)