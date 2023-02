Kadyrov kërcënon kancelarin gjerman Scholz: Gjermania Lindore na përket neve, ne do të kthehemi

Kreu i Çeçenisë dhe zëdhënësi i presidentit rus, Vladimir Putin, Ramzan Kadyrov, kërcënoi sot me kthimin e forcave pushtuese ruse në Gjermani, në funksion të dorëzimit të tankeve perëndimore, duke përfshirë “Leopard 2” të prodhimit gjerman.









“Ne duhet të kthehemi atje, është territori ynë”, argumentoi Kadyrov, duke iu referuar pushtimit sovjetik të ish-Gjermanisë Lindore, në një intervistë me televizionin shtetëror rus të postuar në faqen e internetit të programit propagandistik “60 Minuta”.

Kadyrov tha gjithashtu se kancelarit gjerman Olaf Scholz duhet të “qëllohet në fytyrë” për deklaratat e tij në lidhje me Rusinë. Kohët e fundit, Putin kritikoi ashpër faktin se tanket gjermane do të dërgohen në frontin ukrainas për t’u përballur me ushtarët rusë për herë të parë që nga Lufta e Dytë Botërore.

Përveç kësaj, ai përsëriti se është i gatshëm të mobilizojë të gjithë arsenalin rus, i cili përfshin armë bërthamore. Për Ramzan Kadyrov, tërheqja e trupave sovjetike nga territori i ish-Republikës Popullore Gjermane në vitet 1990 ishte një gabim.

“Përgjegjësit, si ish-presidenti Mikhail Gorbachev, i cili vdiq vitin e kaluar, duhet të ishin ndëshkuar si ‘tradhtarë’”, tha lideri çeçen 46-vjeçar, forcat e të cilit po luftojnë në Ukrainë. Ai gjithashtu pohoi se nuk ka frikë nga një konfrontim i mundshëm me NATO-n ose një luftë e afërt bërthamore.

“Ne do të fitojmë dhe do t’i shkatërrojmë ata”, thekson ai. Përveç kësaj, ai u shfaq i sigurt se forcat e Moskës mund të mposhtin Ukrainën deri në fund të vitit dhe të kapin qytetet e saj të mëdha si Kievi, Kharkiv dhe Odesa. Së fundi, ai i bëri thirrje presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, të kryejë vetëvrasje sepse, siç tha ai, ai i kishte sjellë vuajtje dhe vdekje popullit të tij.