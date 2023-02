Krisje në marrëdhënien e Elhaida Danit dhe Ledian Agalliaj?/ Ja detaji që ngriti dyshimet

Elhaida Dani dhe Ledian Agalliaj janë shndërruar në një ndër dyshet më të ndjekura aktualisht.









Dyshja bënë bujë me lidhjen e tyre që për shumë kë ishte e papritur dhe u përballën me kritika pasi pretendohej se balerini nuk kishte përfunduar ende lidhjen e kaluar kur nisi romancën me këngëtaren. Megjithatë dyshja shprehën hapur ndjenjat dhe vazhduan të lumtur me njëri-tjetrin.

Dedikimet e dashurisë nuk munguan as në rrjetet sociale por nuk i pamë dje kur ishte Dita e të Dashuruarve. Këngëtarja duket se e ka kaluar një pjesë të ditës së Shën Valentinit, me shoqen e saj. Këtë gjë e ka treguar vetë Elhaida përmes rrjeteve sociale, ndërsa nuk ka ndarë asnjë foto dhe asnjë urim për Ledianin. E njëjta gjë shihet edhe në Instagram-in e Ledianit, ku nuk ka asnjë urim për Elhaidën.

Kjo ngriti dyshimet e ndjekësve për një krizë mes tyre, por nuk mund të thuhet me siguri pasi ata vazhdojnë të ndjekin njëri-tjetrin dhe fotot e përbashkëta janë ende në profilet e tyre.

Dyshja e nisi vitin me pushimet e tyre të parë si çift. Balerini dhe këngëtarja zgjodhën Kroacinë për të kaluar disa ditë relaksi, plotësisht të merituara. Këtë e kanë zbuluar përmes pamjeve të publikuara në rrjetet sociale.

