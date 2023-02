Luizi dhe Armaldo debatojnë ashpër, këngëtari: Ti je zari im të hedh kur të dua, ndërsa ti më ke idhull

Luizi dhe Armaldo kanë pasur një debat mes tyre. Shkak u bë grupimi i Luizit. I pyetur nga Armaldo se kë ka ushtarët e tij, ai i tha se ka ushtarë dhe aleat. Luizi u shpreh se Maestron e ka zar.









“Ty të kam zar. Të hedh kur të dua unë”, i tha Luizi-Armaldos.

” O gjeneral, e di çfarë do bësh ti? Kur të mblidhen të gjithë për ndarjen e punëve, aty thuaja të gjithve në sy se çfarë i ke. Tregoji ushtarët”, iu përgjigj Armaldo.

“Po aty do ta them. Do ta filloj nga ty”, iu përgjigj Luizi

“Po Beartin?”, pyet Armaldo

“Aleat”, përgjigjet Luizi.

” Do i marrësh vesh dhe aleatët e tjerë. Vetëm mos harro që ty të kam zar. Të kap të hedh kur të dua”, i thotë Luizi.

” Po ti e di ça të kam unë? Lulush”, përgjigjet Armaldo

” Ti më ke idhull”, përfundon bisedën Luizi.