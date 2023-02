Sergio Ramos humbet nervat, goditi një fotograf pasi Parisi humbi ndaj Bayernit

Hëna nuk është e mirë për Paris Saint-Germain.

Skuadra e Parisit u eliminua fillimisht nga Marseille në Kupën e Francës, më pas humbi nga Monaco për kampionatin dhe vetëm dje humbi nga Bayern Munich në Champions League në shtëpi.

Edhe pse luajtën të gjithë yjet e tyre (Messi, Mbappe, Neymar) ata u mundën 1-0 nga bavarezët dhe lojtarët e tyre kishin shumë nerva.

Sergio Ramos didn’t take the Bayern defeat well, and this photographer took the full brunt of his anger.pic.twitter.com/EV9J8gZiBx

