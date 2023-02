Tentoi të kalonte 20 mijë euro të padeklaruara në kufi, kapet 37-vjeçari nga Kamza

Një 37-vjeçar është proceduar penalisht pasi ka tentuar të kalojë një shumë parash të padeklaruara në kufi.









Mësohet se shtetasi me iniciale E.M., ka fshehur shumën prej 20 mijë euro dhe ka tentuar t’i kalonte në pikën kufitare të Muriqanit, pa i deklaruar.

Njoftimi i policisë:

Shërbimet e Policisë Kufitare të PKK Muriqan, si rezultat i kontrolleve të shtuara, me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve kufitare, si dhe bazuar në analizën e riskut, kanë kaluar në vijën e dytë, për kontroll të imtësishëm, automjetin me drejtues shtetasin E. M. Nga kontrolli, shërbimet e Policisë konstatuan një hapësirë të modifikuar, me qëllim fshehjen e shumës 20 000 euro të cilat ky shtetas tentoi t’i kalonte në PKK Muriqan, pa i deklaruar sipas përcaktimeve ligjore në fuqi.

Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve të DVP Shkodër referuan materialet në Prokurori dhe nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin E. M., 37 vjeç, banues në Kamëz. Gjithashtu, u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, shuma 20 000 euro.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprime të mëtejshme.