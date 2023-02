U njohën kur shkrimtari ishte student në Moskë, Helena Kadare zbulon detajet që nuk diheshin për Ismail Kadare

Helena Kadare, bashkëshortja e shkrimtarit të njohur Ismail Kadare, ka folur për njohjen e saj me letrarin shqiptar.









Helena ka treguar se është njohur si fillim me Kadarenë, në pikat ku shpërndaheshin gazetat.

“Ka qenë te gazeta ‘Zëri i Rinisë’, kur kam botuar një tregim dhe Ismaili ishte në Moskë student dhe atje vinin gazetat e Shqipërisë, te një hotel Moska siç më ka thënë dhe një herë në javë vinin me Dhimitër Xhuvanin merrnin gazetat e Shqipërisë edhe atje pa këtë tregimin dhe më bën një letër, sepse më njihte nga Dhimitër Xhuvani. I thoshte është aq romantike sa ti po ti shkruash dy fjalë do të përgjigjet menjëherë. Dhe kështu ndodhi shkruajti dy rreshta që ‘tregimi jot më pëlqeu shumë, shkruaj dhe mos u trembi, Ismail Kadare.

Dhe unë sigurisht iu përgjigja. Ai tre rreshta unë katër faqe. Ai ka marrë një çmim Republike atë kohë dhe gjithë banka ime u mbush me fotografitë e tij që m’i dërgonin shokët e shoqet e klasës se e dinin se sa shumë e apasionuar isha unë pas poezive të tij”.

E pyetur se pas sa kohësh u takuan, Helena zbuloi:

“Pas një viti apo disa muajsh. E takoj në rrugë me kushëririn tim Nasho Jorgaqi. Dhe më dha numrin e telefonit, atij kushëririt tim nuk i pëlqeu kjo gjë, sepse më ftoi ‘do vish tha se unë kam shumë xhirime filmash të vjetër në Moskë hajde në shtëpinë time t’i shikojmë bashkë’. Dhe kjo gjë nuk i pëlqeu kushëririt. Ne nuk kishim as telefona në atë kohë, mbaj mend që më dha numrin dhe vetëm drejtoresha e konviktit kishte telefon. Atëherë të gjitha shoqet e mija, ruanin drejtoreshën, e mbanin me muhabet jashtë që unë hyra në drejtori dhe i formova numrin, që mora vesh ku duhet të shkoja. Kisha jashtëzakonisht emocione”.

Më tej, ajo ka deklaruar se Ismaili ka ndikuar shumë edhe në stilin e saj në të shkruar, pasi është bërë më e rezervuar, ndryshe nga fillimet kur ka qene më naive.

“Stili im nuk ka ndryshuar, unë u tregova më e kujdesshme. Pa prezencën e Ismailit mund të kisha shkruar shumë më tepër, njohja dhe afrimi me të, më bëri që të isha më e rezervuar nga tmerri se mos nuk i pëlqeja atij. Sepse në atë kohë isha shumë naive në shkrimet e mija, që ato quhen naivitet dhe sinqeritet. Nga tmerri mos gjykohesha keq në sytë e tij, u bëra më e përmbajtur dhe jo gjë që shkruaja e botoja apo ja tregoja atij. Se ai një lëvizje të fytyrës të bënte, unë e zhdukja në moment. Nuk dilte ajo gjë. E vetmja vlerë për mua ishte shikimi i tij mbi atë që unë bëja”, tha Helena.