“Ajo duhet të shkojë në shtëpi, ka një fëmijë të vogël”/ Avokati i Eva Kailit flet para mediave pas përfundimit të gjyqit

Përfundoi pak pas orës 17:00 seanca e ish zyrtares së lartë të Parlamentit Europian, Eva Kaili, për çështjen Katargate nga këshilli paraprak i Brukselit. Seanca kishte filluar në orën 14:30.









Brenda orëve në vijim do të dalë vendimi i gjyqtarëve nëse eurodeputetja do të lirohet nga burgu për t’u vendosur në arrest shtëpie, mundësisht me byzylyk, apo do të qëndrojë në burg.

Nga ana e tij, në deklaratat e tij, avokati i ri i Eva Kailit, Sven Marie, ka thënë për mediat se ka kërkuar lirimin me kusht të eurodeputetes. Nuk ka asnjë mundësi që as të largohet nga vendi, as të falsifikojë provat, për arsyen e thjeshtë se shkresat e çështjes janë të njohura për të gjithë.

Shikoni një foto të deklaratave të avokatit të Eva Kailit pas seancës

Në prononcimet për mediat, avokati tjetër i saj, Michalis Dimitrakopoulos, theksoi se zonja Kaili nuk do të pranojë akte që nuk ka kryer, ndërsa sulmoi edhe eurodeputetin italian, Antonio Pantzeri, duke thënë se ai nuk kontribuon në çdo provë në këtë rast dhe se ai është “në gjendje të akuzojë edhe Papën e Romës”.

Sven Marie para seancës: Të shkojë në shtëpi tek fëmija i saj

Më parë, linja e mbajtur nga avokati i ri i znj. Kylie Sven Marie, duke argumentuar se ajo është nënë dhe vendi i saj është në shtëpi me fëmijën e saj. “Ajo është nënë e një fëmije që ka aktualisht gjyshi i saj. Vendi i Eva Kailit është në shtëpi”, deklaroi fillimisht i ashtuquajturi “avokati i djallit” pas mbërritjes së tij, sipas të cilit kërkesa e palës Kaili do të jetë lirim me kusht.

Deklarata e Sven Marie:

“Ne do të kërkojmë që ajo të lirohet me kusht, një opsion është byzylyku. Çështja e ndalimit të zonjës Kaili është një situatë e vështirë pasi ajo është nënë e një fëmije 24 muajsh dhe besoj se duhet të jetë në shtëpi me fëmijën e saj”.