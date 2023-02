Carmen Electra ka pozuar topless dhe ka ftuar fansat e saj në ‘OnlyFans’ për më shumë

Ish-ylli i “Baywatch” Carmen Electra vijoi me një tjetër fotosesion seksi, në të cilin ajo kishte veshur të brendshme të vogla të zeza dhe një rrip, për të promovuar llogarinë e saj OnlyFans.









Elektra, e cila prej disa kohësh është një yll i OnlyFans, ka pozuar me njërën këmbë në ajër, duke tundur flokët e saj bjonde me njërën dorë, ndërsa tjetrën mbështetej në ijë. Ajo e kompletoi look-un me një palë çizme ngjyrë kafe deri tek kofshët dhe fotos i ka vënë mbishkrimin: “Gëzuar Ditën e Shën Valentinit”. Fillova një faqe të re ekskluzive dhe më personale të fansave vetëm për fansat e mi VIP. Vizito profilin tim dhe bëhu i imi”.

Kjo nuk është hera e parë që Carmen Electra përdor rrjetet sociale për të promovuar llogarinë e saj OnlyFans.

Në fillim të këtij viti, ajo la fansat pa fjalë teksa pozoi me bikini ngjyrë floriri.

Fansat e saj shprehën me shpejtësi vlerësimin e tyre për fotosesionin e fundit, me bashkë-yllin e saj në ‘Baywatch’ Brande Rodrik duke lënë tre emoji flakë në seksionin e komenteve. Një tjetër fanse e quajti Elektrën “të lezetshme”, ndërsa të tjerë e admironin “rripin e bukur” dhe e quanin “perëndeshë”.

Nga Baywatch te OnlyFans

Carmen Electra iu bashkua botës së OnlyFans majin e kaluar.

Ky është shërbimi i abonimit në internet që lejon krijuesit të komunikojnë me fansat e tyre dhe të paguhen drejtpërdrejt, në këmbim të fotove dhe videove.

Ish-ylli i “Baywatch” e mori këtë vendim pas vitesh padi për përdorimin e fotove të saj seksi pa lejen e saj. Tani ajo përdor fotot e saj seksi dhe të ardhurat shkojnë për të.

Duke folur më parë për People, ajo ka theksuar se e ka bërë pa u menduar. “Thjesht u ndjeva sikur…”Po, duhet ta bëj këtë”. Për herë të parë, e kam këtë mundësi të jem shefe e vetes sime dhe të kem vizionin tim krijues për ta ndarë me fansat e mi pa qenë dikush mbi mua duke thënë: “Mos bëj këtë, mos bëj atë atë””.

Ndryshe nga Instagrami, Elektra planifikon të postojë përmbajtje në OnlyFans që përfshijnë “foto dhe video seksi, me klas”, përmes të cilave do të krijojë një atmosferë më intime me fansat e saj, tha ajo.

“Njerëzit gjithsesi do të bëjnë çfarë të duan me fotot tuaja”, ka shpjeguar Elektra në vijim të deklaratave të saj dhe ka shtuar se përmes platformës do të ketë mundësinë të kontrollojë më mirë se si përdoren fotot e saj.

“Ndihet shumë mirë të ngrihesh për veten tënde. Unë mendoj se ajo që po përjetojmë sot është se njerëzit më në fund po ngrihen për veten e tyre dhe për atë që janë. Nuk është gjithmonë e lehtë për ta bërë, por unë respektoj njerëzit që mund të qëndrojnë për atë që janë dhe të jenë të sinqertë për këtë”, përfundoi personi i famshëm.

Onlyfans: Platforma që ndan Miliona

Mund të jetë pjesë e “familjes” së mediave sociale, por OnlyFans ka elementë që e dallojnë atë nga mediat e tjera.

Është një platformë me përmbajtje abonimi që në periudhën e karantinës ka pasur një ndikim të madh në audiencën e gjerë të internetit, ndërkohë që sjell para edhe për ata që e përdorin… zgjuar. Në të njëjtin kontekst, shifrat e këtyre fitimeve mund të ndryshojnë vazhdimisht, por një element mbetet i njëjtë, promovimi i “pornografisë indirekte”.

Timothy Stockley vendosi në vitin 2016 të lançojë OnlyFans, duke promovuar një model abonimi. Në të, çdokush mund të ndajë përmbajtje origjinale duke paguar një tarifë (zakonisht) të vogël, 80% e së cilës do t’i shkonte krijuesit.

Kushdo që ka bërë diçka origjinale mund ta ngarkojë atë, për sa kohë që ata ndoqën rregullin bazë të politikës së Stockley, ata ishin mbi 18 vjeç. Ndryshe nga konkurrentët e tij kryesorë, Facebook dhe Instagram, OnlyFans erdhi për të krijuar një botë vetëm për të rriturit larg kufizimeve strikte të Zuckerberg dhe Systrom.