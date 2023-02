Çfarë po ndodh me Fifin? Këngëtarja reagon e revoltuar në rrjete sociale

Fifi ka treguar se po e kalon një shtatzëni me gjendje të rënduar emocionale dhe fizike.









Përmes disa shkrimeve në InstaStory këngëtarja zbuloi se nga puna e vazhdueshme dhe nga mesazhet e njerëzve po kalon një periudhë me stres, siklet dhe smirë. Më poshtë Fifi shkruan: Kam mendu se shtatzaninë do e kaloja krejt ndryshe.

Me shumë dashuri me shumë lule me shumë fjalë të bukura me shumë mirëkuptim me shumë mbështetje por jo. Jam tu e kalu me shumë stres me shumë siklet me shumë punë me shumë gjëra nëpër kokë, me plot sulme nga njerëzit me plot smirë ngatë gjitha anët e mundshme dhe më vjen plasja. ajo shtoj se ”nuk po mund t’i shijojë as goditjet e bebit”, duke punuar fortë.

Artistja në këta tetë muaj shtatzëni ka punuar plotë 14 këngë 100 prej tyre videoklip dhe katra tjera të pa publikuara. Krejt ca shoh ca nij tan kohën është fjalë smire ofendime sharje fyerje torturë. Më vjen keq që nuk jam njeri i thjeshtë që të mundem të shijojë goditjet e bebit. Absolutisht refuzoj të përgjigjem që hajnë m për mu pas shpine e vijnë e më bëjnë lajka.

Kam mendu se njerëzit në përgjiithësi para një gruaje shtatzanë kanë pak empati zbuten e nuk shfryhen si hijenat dhe i mbajnë ca gjër përmbrenda po jo. Nuk kam ngel me barrë për asnjeri, kam ngelë për veten time me e përmbush veten time si njeri dhe me ja dhënë vetes nji arsye më shumë me luftu në jetë e me kriju familje.

Unë nuk shkatërrova asnjë familje, unë nuk kam nda asnjeri. Kështu e ka shkru ai nalt fatin tim. Unë thjedht du me e bo një festë për bebin tim me gëzu që po e sjell në jetë. më lini pash të madhin zot. Mos më mbushni me energji të keqe, mos më jepni energji negative mos më jepni stres ju lutem- përfundoi Fifi.

Fifi është ndër këngëtaret më të dashura dhe më të përfolura në publik.

Ajo vazhdimisht publikon projekte të reja, që rezultojnë shumë të suksesshme. Fifi ishte bërë shumë personazh i përfolur gjatë qëndrimit në Big Brother Vip Albania. E pas daljes nga aty, ajo u lidh me biznesmenin nga Shqipëria, Adis Palushin.

Dashurinë e tyre, tani po e konkretizojnë me sjelljen në jetë të një fëmijë. Kohë me parë Fifi ka konfirmuar se është shtatzënë dhe po pret të bëhet nënë për herë të parë. Tani këngëtarja po i shijon ditët me të ëmbla të jetës së saj.