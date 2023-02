Ditë me diell dhe temperatura deri në 17 gradë, njihuni me parashikimin e motit për sot

Moti për ditën e enjte pritet të jetë i qëndrueshëm në të gjithë territorin e Shqipërisë.









Në vend do të mbizotërojnë kthjellimet gjatë ditës, ndërsa në orët e para të mëngjesit do të ketë prezencë të mjegullës përgjatë luginave në verilindje dhe Juglindje.

Në mbrëmje vonë do të kemi vranësira në shtim mesatare në zonën veriperëndimore. Era do të jetë e lehtë me drejtim Jug-Perëndim me shpejtësi 6 m/sek në bregdetin. Valëzimi do të jetë i forcës 1-2 me lartësi vale 0,3 deri në 0,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje, ku do të kapin vlerën maksimale 17 gradë Celsius.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore -3/12°C

Zona e ulët -1/17°C

Zona bregdetare 6/16°C.