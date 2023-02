Këlliçi para Parlamenti: Rama të vijë të flasë për shokun e tij Gonigal, ne nuk heqim dorë

Deputeti i PD, Belind Këlliçi në protestën para Parlamentit tha se kryeministri Edi Rama e ka për detyrë që të vijë në seancat plenare.









Këlliçi tha se opozita nuk do të heqë dorë nga protestat dhe se kërkesat ‘Rama ik’ do vazhdojnë.

Sakaq shtoi se Rama duhet të japë shpjegime lidhur me skandalin ‘McGonigal’.

“Kanë akuzuar Topallin se ka qenë e ashpër, por ansnjërë nuk kemi përjashtuar deputetë. Nga çfarë ka frikë Edi Rama. Ne nuk ndalojmë, nuk heqim dorë. Protestat ‘Rama ik’ do vazhdojnë. Ai që pretendon se nuk ka shkelur ligjin, të vijë të dëgjojë në Parlament. Ne do flasim me dokumentet, ai të vijë e të flasë për shokun e tij Gonigal”, tha ai.