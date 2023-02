Largimi i Ramës do kërkohet me dhunë? Berisha: Revolucioni do vazhdojë, më 3 mars kemi protestën më të madhe kombëtare

Kreu i PD, Sali Berisha pas mbylljes së protestës para Parlamentit tha se revolucioni do të vazhdojë, ndërsa tubimi më i madh do të jetë më 3 mars.









Berisha tha se opozita nuk do e kërkojë largimin e kryeministrit Edi Rama me dhunë, por me revolucion paqësor dhe se shqiptarët do jenë bashkë kundër regjimit.

Po PD ka hetuar për zotin Basha?

Berisha: PD ka hetuar, rezultati do komunikohet nga komisioni. Ekspertët e kanë sjellë raportin. E kanë sjellë për sugjerime si është rregulli ja ua kemi kthyer pa asnjë kërkesë të veçantë sapo ta kthejnë.

Protesta e radhës e PD?

Protesta e radhës e PD, 3 mars. Revolucioni vazhdon. Bashkohen të gjithë shqiptarët kundër regjimi i cili po vjedh pa dallim bindjesh politike, statusi apo gjendje. Mos harroni se në një kohë kur qytetarët shqiptarë numërojnë kafshatën. Këta qeveritare, sekretaret e tyre mbushin dyshekët me euro,. Imagjinoni ku jemi, prandaj duhet hetim. I them këto për të kërkuar mirëkuptimin e shqiptarëve se rrugë tjetër nuk ka.

Pse duhet të besojnë shqiptaret që protesta e 3 marsit nuk është kundër Gjykatës dhe jo kundër Ramës?

Protesta e 3 marsit nuk ka të bëjë me gjykatën, sepse ne e kemi vendimin e gjykatës.

Ku ndryshon revolucioni juaj nga ai i Berishës?

E di ku ndryshon?! Në vitin 2009 kur PD fitoi zgjedhjet të certifikuara, ku raporti thotë se u plotësuan kritieret ndërkombëtare për zgjedhjet. Edi Rama vetëm për të sabotuar marrëveshjen e stabilizim asocimit mbajti tre muaj parlamentin me bilbila, kurse bilbilbasha pas atij procesi shkoi votoi jo vetëm borxhin, por edhe vettingun, ja votoi Edi Rames.

Ka zyrtarë të PD që thonë se Rama largohet me dhunë?

Atyre iu them se forcë nuk është vetëm dhuna. Sigurisht dhuna është forcë, por edhe jo dhuna është forcë. Revolucioni paqësor e ka më të sigurt fitoren se çdo formë tjetër e cila mund të implikohet me dhunë.